"Оказва се натиск върху магистратите": Проговориха родителите на младежа, помел петима души с АТВ

Имаме информация, неофициална разбира се, че се оказва натиск върху магистратите от висшестоящи. Това заявиха пред БНТ родителите на Никола Бургазлиев, който предизвика катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. При нея загина 35-годината Христина, а 4-годишното ѝ дете все още е в болница. Съмняваме се, че разследването срещу сина им ще бъде обективно, заяви бащата Георги Бургазлиев.

Първи коментар на родителите

Родителите на Никола Бургазлиев не могат да приемат по-тежките обвинения срещу сина им. „Не допускаме, че синът ни може да го е извършил умишлено това деяние. Просто за 3 секунди се промениха съдбите на няколко семейства, включително и нашето. Той също е съкрушен. Изключително много съжалява. Изказваме съболезнования към починалата Хриси, към нейното семейство“, каза майката Роса Ралева.

„Включително дали не се оказва влияние върху експертизите, имаме съмнения доколко те ще бъдат безпристрастни, истински“, добави майката.

Съмняват се и в кръвната проба на сина си, която е показала следи от марихуана. Бащата се съмнява, се пробата е манипулирана. „Синът ми е повече от 10 години активен спортист, никога не съм чул и не съм знаел той да употребява каквото и да е забранено", каза той.

И двамата родители, които са дългогодишни служители на МВР, отричат да са оказвали влияние в първоначалното разследване.

"Нито сме се месили, нито съм звънял. Единственият ми разговор е със сина ми след ПТП-то, след като научих. Може да се провери. Има разпечатки с кого съм говорил, как съм говорил", обясни Георги Бургазлиев.

А майката Роса добави: "Ние сме на едни обикновени изпълнителски длъжности. Нито имаме някакви правомощия над някого от колегите".

Родителите настояха за по-задълбочена проверка на количката, с която е предизвикана катастрофата.