27 август 2025, 19:45 часа 413 прочитания 0 коментара
Отвратително: Мъж в скафандър изля кофи с фекалии по директорка в общината в Димитровград

Прокуратурата в Димитровград започна разследване за хулиганство срещу общински служител, след като директорката на Центъра за обществена подкрепа в града бе залята на работното си място с фекалии, предаде bTV. В началото на работния ден в Центъра за обществена подкрепа и работа с деца и семейства със затруднения в Димитровград влиза мъж, облечен целия в скафандър, разказва директорът Марияна Петрова, която става обект на агресията от страна на маскирания посетител.

Кадри от охранителни камери, с които bTV разполага, показват как мъжът влиза в общинската сграда, носейки две кофи. Стига до една от стаите, след което маха капаците на кофите. Вижда се, че те са пълни с кафяво съдържание. ОЩЕ: Жена обижда и заплашва полицаи в София

„Виждам човек в бял костюм, на който му се виждат само очите. Стои с две кофи, бели. Цялото нещо се случи за от 3 до 5 секунди. Човекът застава на касата на отворената врата и казва – Вие ли сте Марияна? Отговарям – Да. В този момент той с едната ръка се навежда, взима едната кофа. Аз успях да реагирам бързо и се изправих. Той тръгна да ме залива с течността. Проследява ме, за да може да ме залее и хвърля кофата. Хваща втората – същото нещо по гърба ми“, обясни пред bTV Марияна Петрова.

Каква може да е причината?

Мъжът е добре маскиран, но зад поведението му директорката съзира отмъщение от страна на роднини на освободена преди 10 дни психоложка от центъра. Петрова не успява да го разпознае. Същевременно в общината има подаден сигнал срещу директорката от освободената служителка, в който се твърди и за лошо отношение към работещите в центъра. „Проблеми във всяко работно място има , ние директорите сме назначени, за да си вършим работата и да улавяме нещата в зародиш. Винаги е имало, но съм затаила нещата“, посочи още тя. Заради инцидента всички срещи с деца днес бяха отменени, а служителите бяха пуснати.

„То е обидно. Тук помагаме на децата. Това е прецедент. Все пак, тук да се идва, да се заплашва, а естеството на работа е подкрепа на обществото“, каза още Марияна Петрова. По случая има заподозрени и задържани две лица, научи bTV. От Районна прокуратура Хасково съобщиха, че е образувано досъдебно производство за извършено хулиганство. Провежда се разследване и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. ОЩЕ: Отмъщение: Деца пратиха майка си зад решетките

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Димитровград Хулиганство прокуратура отмъщение Фекалии
