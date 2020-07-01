Прокурорската колегия на ВСС освободи русенския прокурор Николай Николов
74
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Николай Александров Николов - прокурор в Окръжна прокуратура – Русе, считано от 26.07.2020 г., съобщиха от пресцентъра на ВСС.
прокурор Николай Николов е подал оставка. За Николов беше разкрито, че е търсил съдействие от Пламен Бобоков за избирането му за административен ръководител на Окръжна прокуратура - Русе. Вижте още: Пламен Бобоков: Ходатайствах за назначаването на Николай Николов за прокурорМиналата седмица стана ясно, че русенският
Редактор:
Спасиана Кирилова
Етикети: прокурор ВСС оставка Пламен Бобоков