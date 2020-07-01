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Прокурорската колегия на ВСС освободи русенския прокурор Николай Николов

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Прокурорската колегия на ВСС освободи русенския прокурор Николай Николов
Снимка: БГНЕС
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Николай Александров Николов - прокурор в Окръжна прокуратура – Русе, считано от 26.07.2020 г., съобщиха от пресцентъра на ВСС.

Миналата седмица стана ясно, че русенският прокурор Николай Николов е подал оставка. За Николов беше разкрито, че е търсил съдействие от Пламен Бобоков за избирането му за административен ръководител на Окръжна прокуратура - Русе.

Вижте още:

Пламен Бобоков: Ходатайствах за назначаването на Николай Николов за прокурор

 

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