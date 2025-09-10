Шефът на полицията в Русе не е тестван за алкохол: Зам.-министърът на вътрешните работи с подробности за побоя

Неизвестно ми е дали е употребил алкохол. Какво значение има дали някой е изпил една или две бири? Само от водача на автомобила е взета проба за алкохол и наркотици. Това заяви заместник-вътрешен министър Филип Попов относно побоя над старши комисар Николай Кожухаров в Русе. Той не знае и дали има записи от боди камерите на пристигналите на мястото полицаи.

ОЩЕ: Всички виновни по веригата в МВР да хвърлят оставки: Говори Ивайло Мирчев след записите от Русе

Заместник-вътрешен министър бе категоричен, че младежите са шофирали опасно с колата си. „Не са карали с 40 км в часа, колкото е разрешената скорост в градски условия. Не мога да кажа точно каква е била скоростта, но на записа с просто око се вижда, че колата профучава край полицейския шеф. Ако не беше така, жената на Кожухаров нямаше да дръпне настрани детето си, а приятелят на полицая Георги Димитров нямаше да направи забележка на младежите. Очевидно е, че те се карали с висока скорост“, заяви Попов.

По думите на заместник-министъра Кожухаров първо е прегледан в полунощ, когато става инцидента. По време на първия преглед той не се е чувствал толкова зле, може би и заради адреналина от случилото се. Часове по-късно състоянието му се влошава. Той отива в болницата и му е извършена животоспасяваща операция.

ОЩЕ: "Беше на косъм да му махнат бъбрека и да го няма вече": Говори съпругата на пребития шеф на полицията в Русе

„Един български полицай е пребит като куче, а вие ме питате кога си е заминала линейката. Това е посегателство над държавността. Факт е, че младежите нямат никакви наранявания. Факт е обаче, че старши комисар Кожухаров е в тежко състояние, а приятелят му Георги Димитров е със сцепена устна и е шит. Ако не беше пребит полицай, а гражданин, щяха да кажат, че гражданина е пребит от тези, които олицетворяват Локалите“, ядоса се Попов на въпроси на водещите за линейката, която е била на мястото на инцидента и защо шефът на полицията в града си е тръгнала празна.

Относно появилите се записи от камери, които вчера пуснаха от BG Elves, Попов заяви, че „дори от новия запис, който изтече от тези „БГ тролове” – BG Elves, някакви приказни герои, не виждам това с какво променя казаното от МВР“.