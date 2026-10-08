Щета за 12 000 евро: Във Врачанско спипаха ферма с виртуални коне

Мнима ферма, отглеждаща коне, които в действителност не съществуват, разби полицията във Врачанско. Общата сума на нанесената щета е 12 000 евро.

От МВР Враца съобщиха, че проверка на полицията в с. Долна Бешовица е установила нарушения в животновъден обект.

На 7 октомври служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД МВР Враца, съвместно със служители на РУ Роман, извършили проверка в обекта в землището на с. Долна Бешовица.

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В него по документи би трабвало да се отглеждат 78 коне, за които е получавано финансово подпомагане от Държавен фонд „Земеделие“.

Източник: БГНЕС

Целта на проверката била да се провери наличен ли е броят на заявените еднокопитни животни.

Проверката е установила, че в животновъдния обект реално коне не се отглеждат, няма следи от отглеждането на такива, а сградата не отговаря на изискванията за отглеждането на коне.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 248а, ал 1 от НК.

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