Скрита в мазето на Община Горна Оряховица: Разбиха ферма за криптовалута

10 септември 2025, 10:36 часа 531 прочитания 0 коментара
Ферма за криптовалута е била открита в сградата на общината в Горна Оряховица. Служители на администрацията са се натъкнали на инсталация от компютри за копаене на криптовалута, разположени в мазе на сградата. Кметът Николай Рашков незабавно е сигнализирал полицията. От общината потвърдиха за случая пред БНТ.

Криминалисти са влезли в помещението, а под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново е започнало разследване, което трябва да установи кой е стоял зад незаконната дейност.

Една от версиите е, че фермата за криптовалута е работила повече от 8 години, като през цялото време е черпила ток от общината.

По неофициална информация снощи е бил разпитан и бившият кмет Добромир Добрев. Той е обяснил, че не е посещавал помещенията и няма отношение към криптофермата. 

Официални подробности се очакват по-късно днес.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Горна Оряховица криптовалута информация 2025
