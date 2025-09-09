Войната в Украйна:

Съседът на шефа на полицията в Русе проговори за боя

09 септември 2025, 14:18 часа 150 прочитания 0 коментара
Съседът на шефа на полицията в Русе проговори за боя

Излезе наяве мистериозният втори участник в злополучните събития от нощта на 3 срещу 4 септември, когато бе пребит шефът на полицията в Русе Николай Кожухаров. Това е 36-годишният Георги Димитров, който стана известен като "съседа", който е бил заедно ст. комисар Николай Кожухаров в нощта на инцидента. Двамата са били с жените и децата си и са се прибирали след посещение на известно русенско заведение, съобщи сайтът briag.bg.

Разказът на Димитров

Пред медията Димитров е бил изключително лаконичен в отговорите на въпросите, които са му задавани. На предложението да разкаже своята гледна точка за събитията от нощта на инцидента, той отговаря, че вече я е разказал на когото трябва, пояснявайки, че е бил разпитван от следствените органи. "Нямам право да говоря, защото има следствие", обяснява той.

Попитан верни ли са твърденията на един от обвиняемите, че той пръв е предизвикал конфликта с младежите, Георги Димитров казва: "Ако смятате, че да защитиш детето си...".

Припомняме, че един от обвиняемите - Кирил Гочев, който е шофирал колата в нощта на инцидента, каза в съдебната зала, че мъж скочил пред колата му, той спрял и отворил стъклото на прозореца, а мъжът му нанесъл удар.

