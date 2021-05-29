Европейско първенство по футбол 2021 - ПЪЛНА ПРОГРАМА

Турция и Италия на 11 юни от 22 часа откриват. Година след отлагането шампионатът ще се проведе, а програмата по дни и часове беше обявена.

Пълна програма за Eвропейското първенство по футбол

* Първите два отбора от всяка група и четирите най-добри трети се класират за фазата на елиминациите.

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал

В България мачовете ще бъдат предавани от БНТ1, БНТ3, "Нова" и "Диема". Мачът на откриването и финалът ще бъдат излъчени едновременно от БНТ1 и "Нова" заедно със срещата между Унгария и Франция. Двадесет и четири отбора, разпределени в шест групи, започват надпреварата за най-ценния трофей в Европа. Общо 11 града (Лондон, Рим, Глазгоу, Севиля, Мюнхен, Амстердам, Копенхаген, Будапеща, Букурещ, Санкт Петербург и Баку) ще приемат срещите.За втори път 24 отбора ще участват в континенталния шампионат, след като дебютът на разширения формат беше през 2016 г. Груповата фаза ще продължи до 23 юни. Директните елиминации започват на 26 юни, а финалът е на 11 юли в Лондон.