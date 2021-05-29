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Европейско първенство по футбол 2021 - ПЪЛНА ПРОГРАМА

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Европейско първенство по футбол 2021 - ПЪЛНА ПРОГРАМА
Снимка: Facebook
Турция и Италия на 11 юни от 22 часа откриват Eвропейското първенство по футбол. Година след отлагането шампионатът ще се проведе, а програмата по дни и часове беше обявена.

В България мачовете ще бъдат предавани от БНТ1, БНТ3, "Нова" и "Диема". Мачът на откриването и финалът ще бъдат излъчени едновременно от БНТ1 и "Нова" заедно със срещата между Унгария и Франция.

Двадесет и четири отбора, разпределени в шест групи, започват надпреварата за най-ценния трофей в Европа. Общо 11 града (Лондон, Рим, Глазгоу, Севиля, Мюнхен, Амстердам, Копенхаген, Будапеща, Букурещ, Санкт Петербург и Баку) ще приемат срещите.

За втори път 24 отбора ще участват в континенталния шампионат, след като дебютът на разширения формат беше през 2016 г.

Груповата фаза ще продължи до 23 юни. Директните елиминации започват на 26 юни, а финалът е на 11 юли в Лондон.

Пълна програма за Eвропейското първенство по футбол

11 юни

Група A: Турция - Италия (21:00, Рим)

12 юни

Група A: Уелс - Швейцария (15:00, Баку)

Група B: Дания - Финландия (18:00, Копенхаген)

Група B: Белгия - Русия (21:00, Санкт Петербург)

13 юни

Група D: Англия - Хърватия (15:00 Лондон)

Група C: Австрия - Северна Македония (18:00, Букурещ)

Група C: Нидерландия - Украйна (21:00, Амстердам)

14 юни

Група D: Шотландия - Чехия (15:00, Глазгоу)

Група E: Полша - Словакия (18:00, Дъблин)

Група E: Испания - Швеция (21:00, Билбао)

15 юни

Група F: Унгария - Португалия (18:00, Будапеща)

Група F: Франция - Германия (21:00, Мюнхен)

16 юни

Група B: Финландия - Русия (15:00, Санкт Петербург)

Група A: Турция - Уелс (18:00, Баку)

Група A: Италия - Швейцария (21:00, Рим)

17 юни

Група C: Украйна - Северна Македония (15:00, Букурещ)

Група B: Дания - Белгия (18:00, Копенхаген)

Група C: Нидерландия - Австрия (21:00, Амстердам)

18 юни

Група E: Швеция - Словакия (15:00, Дъблин)

Група D: Хърватия - Чехия (18:00, Глазгоу)

Група D: Англия - Шотландия (21:00, Лондон)

19 юни

Група F: Унгария - Франция (15:00, Будапеща)

Група F: Португалия - Германия (18:00, Мюнхен)

Група E: Испания - Полша (21:00, Билбао)

20 юни

Група A: Италия - Уелс (18:00, Рим)

Група A: Швейцария - Турция (18:00, Баку)

21 юни

Група C: Северна Македония - Нидерландия (18:00, Амстердам)

Група C: Украйна - Австрия (18:00, Букурещ)

Група B: Русия - Дания (21:00, Копенхаген)

Група B: Финландия - Белгия (21:00, Санкт Петербург)

22 юни

Група D: Чехия - Англия (21:00, Лондон)

Група D: Хърватия - Шотландия (21:00, Глазгоу)

23 юни

Група E: Словакия - Испания (18:00, Билбао)

Група E: Швеция - Полша (18:00, Дъблин)

Група F: Германия - Унгария (21:00, Мюнхен)

Група F: Португалия - Франция (21:00, Будапеща)

* Първите два отбора от всяка група и четирите най-добри трети се класират за фазата на елиминациите.

Осминафинали

26 юни

1: 2A - 2B (18:00, Амстердам)

2: 1A - 2C (21:00, Лондон)

27 юни

3: 1C - 3D/E/F (18:00, Будапеща)

4: 1B - 3A/D/E/F (21:00, Билбао)

28 юни

5: 2D - 2E (18:00, Копенхаген)

6: 1F - 3A/B/C (21:00, Букурещ)

29 юни

7: 1D - 2F (18:00, Дъблин)

8: 1E - 3A/B/C/D (21:00. Глазгоу)

Четвъртфинали

2 юли

Четвъртфинал 1: победител мач 6 - победител мач 5 (18:00, Санкт Петербург)

Четвъртфинал 2: победител мач 4 - победител мач 2 (21:00, Мюнхен)

3 юли

Четвъртфинал 3: победител мач 1 - победител мач 3 (18:00, Баку )

Четвъртфинал 4: победител мач 8 - победител мач 7 (21:00, Рим )

Полуфинали

6 юли

Полуфинал 1: победител четвъртфинал 1 - победител четвъртфинал 2 (21:00, Лондон)

7 юли

Полуфинал 2: победител четвъртфинал 4 - победител четвъртфинал 3 (21:00, Лондон)

Финал

11 юли

Победител полуфинал 1 - победител полуфинал 2 (21:00, Лондон)

 

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