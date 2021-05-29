Европейско първенство по футбол 2021 - ПЪЛНА ПРОГРАМА
Пълна програма за Eвропейското първенство по футбол11 юни Група A: Турция - Италия (21:00, Рим) 12 юни Група A: Уелс - Швейцария (15:00, Баку) Група B: Дания - Финландия (18:00, Копенхаген) Група B: Белгия - Русия (21:00, Санкт Петербург) 13 юни Група D: Англия - Хърватия (15:00 Лондон) Група C: Австрия - Северна Македония (18:00, Букурещ) Група C: Нидерландия - Украйна (21:00, Амстердам) 14 юни Група D: Шотландия - Чехия (15:00, Глазгоу) Група E: Полша - Словакия (18:00, Дъблин) Група E: Испания - Швеция (21:00, Билбао) 15 юни Група F: Унгария - Португалия (18:00, Будапеща) Група F: Франция - Германия (21:00, Мюнхен) 16 юни Група B: Финландия - Русия (15:00, Санкт Петербург) Група A: Турция - Уелс (18:00, Баку) Група A: Италия - Швейцария (21:00, Рим) 17 юни Група C: Украйна - Северна Македония (15:00, Букурещ) Група B: Дания - Белгия (18:00, Копенхаген) Група C: Нидерландия - Австрия (21:00, Амстердам) 18 юни Група E: Швеция - Словакия (15:00, Дъблин) Група D: Хърватия - Чехия (18:00, Глазгоу) Група D: Англия - Шотландия (21:00, Лондон) 19 юни Група F: Унгария - Франция (15:00, Будапеща) Група F: Португалия - Германия (18:00, Мюнхен) Група E: Испания - Полша (21:00, Билбао) 20 юни Група A: Италия - Уелс (18:00, Рим) Група A: Швейцария - Турция (18:00, Баку) 21 юни Група C: Северна Македония - Нидерландия (18:00, Амстердам) Група C: Украйна - Австрия (18:00, Букурещ) Група B: Русия - Дания (21:00, Копенхаген) Група B: Финландия - Белгия (21:00, Санкт Петербург) 22 юни Група D: Чехия - Англия (21:00, Лондон) Група D: Хърватия - Шотландия (21:00, Глазгоу) 23 юни Група E: Словакия - Испания (18:00, Билбао) Група E: Швеция - Полша (18:00, Дъблин) Група F: Германия - Унгария (21:00, Мюнхен) Група F: Португалия - Франция (21:00, Будапеща) * Първите два отбора от всяка група и четирите най-добри трети се класират за фазата на елиминациите.
Осминафинали26 юни 1: 2A - 2B (18:00, Амстердам) 2: 1A - 2C (21:00, Лондон) 27 юни 3: 1C - 3D/E/F (18:00, Будапеща) 4: 1B - 3A/D/E/F (21:00, Билбао) 28 юни 5: 2D - 2E (18:00, Копенхаген) 6: 1F - 3A/B/C (21:00, Букурещ) 29 юни 7: 1D - 2F (18:00, Дъблин) 8: 1E - 3A/B/C/D (21:00. Глазгоу)
Четвъртфинали2 юли Четвъртфинал 1: победител мач 6 - победител мач 5 (18:00, Санкт Петербург) Четвъртфинал 2: победител мач 4 - победител мач 2 (21:00, Мюнхен) 3 юли Четвъртфинал 3: победител мач 1 - победител мач 3 (18:00, Баку ) Четвъртфинал 4: победител мач 8 - победител мач 7 (21:00, Рим )
Полуфинали6 юли Полуфинал 1: победител четвъртфинал 1 - победител четвъртфинал 2 (21:00, Лондон) 7 юли Полуфинал 2: победител четвъртфинал 4 - победител четвъртфинал 3 (21:00, Лондон)
Финал11 юли Победител полуфинал 1 - победител полуфинал 2 (21:00, Лондон)
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Редактор:
Александър Коларов
Етикети: Европейско първенство по футбол Европейско първенство по футбол 2020