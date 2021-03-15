Съсипаха от критики Димитър Рачков за новото му шоу

Какво мислите за решението на Бойко Борисов да спре изцяло ваксинацията с Астра Зенека, макар и временно?

Правилно, има смъртен случай, трябва да се изясни

Абсолютен идиотизъм, сега дълго време хората ще ги е страх - 1 недоказан смъртен случай при стотици хиляди ваксинирани

Защо не спря само партидата, за която се проучва дали 57-годишна жена с един куп сърдечни заболявания почина от инфаркт?