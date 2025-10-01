Войната в Украйна:

"Ако не сключат споразумения": Тръмп заплаши да удари с мита и фармацевтичните компании

01 октомври 2025, 06:20 часа 394 прочитания 0 коментара
"Ако не сключат споразумения": Тръмп заплаши да удари с мита и фармацевтичните компании

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви във вторник, че ще наложи мита на фармацевтичните компании, които не сключат споразумение със САЩ и не намалят цените на лекарствата, разкри АП. В изявление пред репортери в Белия дом Тръмп заяви, че администрацията му ще проведе преговори с всички фармацевтични компании следващата седмица в опит да сключи нови споразумения. "Ако не сключим споразумение, ще им наложим допълнителни мита от 5%, 6%, 7%, 8%, колкото и да е разликата", посочи той. Въпреки това, той заяви, че очаква "всички да се справят добре".

Още: Американските компании в Китай ще пострадат от митата на Тръмп: Ново проучване

Заплахите на Тръмп

Коментарите на Тръмп следват неговото изявление, че Pfizer ще инвестира 70 милиарда долара в САЩ и ще намали цените на най-използваните си лекарства.

Още: Тръмп обяви нови мита от 14 октомври

Говорейки от Овалния кабинет, Тръмп заяви, че сделката ще гарантира, че САЩ ще плащат "най-ниската цена" в световен мащаб в рамките на системата за най-облагодетелствани нации.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той подчерта, че американските потребители отдавна субсидират разходите за научноизследователска и развойна дейност в чужбина, като описа новия план като "решаваща стъпка напред". Накрая Тръмп заяви, че отстъпките ще варират от 50% до 100%, като някои лекарства ще бъдат достъпни безплатно, а покупките ще се извършват чрез нов правителствен уебсайт. "Pfizer е една от най-големите и най-добрите компании в света", каза той.

Минути след обявяването акциите на Pfizer се търгуваха с 3,5% по-високо, като се продаваха на цена 24,70 долара.

Още: Апелативен съд отмени някои мита на Тръмп. Той обаче се инати

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ търговска война митата на Тръмп мита Тръмп
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес