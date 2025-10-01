"Ако не сключат споразумения": Тръмп заплаши да удари с мита и фармацевтичните компании

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви във вторник, че ще наложи мита на фармацевтичните компании, които не сключат споразумение със САЩ и не намалят цените на лекарствата, разкри АП. В изявление пред репортери в Белия дом Тръмп заяви, че администрацията му ще проведе преговори с всички фармацевтични компании следващата седмица в опит да сключи нови споразумения. "Ако не сключим споразумение, ще им наложим допълнителни мита от 5%, 6%, 7%, 8%, колкото и да е разликата", посочи той. Въпреки това, той заяви, че очаква "всички да се справят добре".

Заплахите на Тръмп

Коментарите на Тръмп следват неговото изявление, че Pfizer ще инвестира 70 милиарда долара в САЩ и ще намали цените на най-използваните си лекарства.

Говорейки от Овалния кабинет, Тръмп заяви, че сделката ще гарантира, че САЩ ще плащат "най-ниската цена" в световен мащаб в рамките на системата за най-облагодетелствани нации.

Той подчерта, че американските потребители отдавна субсидират разходите за научноизследователска и развойна дейност в чужбина, като описа новия план като "решаваща стъпка напред". Накрая Тръмп заяви, че отстъпките ще варират от 50% до 100%, като някои лекарства ще бъдат достъпни безплатно, а покупките ще се извършват чрез нов правителствен уебсайт. "Pfizer е една от най-големите и най-добрите компании в света", каза той.

Минути след обявяването акциите на Pfizer се търгуваха с 3,5% по-високо, като се продаваха на цена 24,70 долара.

