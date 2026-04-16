Правителството на Гюров:

Китайската икономика надмина всички очаквания

16 април 2026, 11:45 часа 258 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Китайската икономика се е разширила с 5,0 на сто през първото тримесечие на 2026 г. на годишна база, показват официални данни, публикувани днес и цитирани от Ройтерс. Темпът на растеж се ускорява спрямо 4,5 на сто през предходното тримесечие, подпомогнат от стабилния износ въпреки войната на САЩ и Израел срещу Иран. Анализаторите очакваха икономиката да нарасне по-слабо – с 4,8 на сто.

Ръстът на коригирания с инфлацията БВП на втората по големина икономика в света е в съответствие с целта за растеж от 4,5 до 5,0 на сто за 2026 година.

На тримесечна база икономиката на Китай се е разширила с 1,3 на сто през периода януари–март спрямо предходното тримесечие при ръст от 1,2 на сто през периода октомври–декември.

Войната в Иран има ограничен ефект 

Войната с Иран, започнала на 28 февруари, доведе до прекъсвания във веригите за доставки и до повишение на цените на енергията в световен мащаб, но отражението върху китайската икономика засега остава ограничено.

От Националното статистическо бюро посочват, че икономиката „е започнала добре с възстановяване на растежа на основните макроикономически показатели и бързо развитие на нови двигатели на растежа“.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Въпреки това трябва да сме наясно, че външната среда става все по-сложна и нестабилна, дисбалансът между силното предлагане и слабото търсене все още е остър, а основата за икономическия растеж все още не е укрепена“, добавя бюрото.

През първото тримесечие износът на Китай е нараснал с 11,9 на сто, а вносът – с 19,6 на сто.

Продажбите на дребно на потребителски стоки са се увеличили с 2,4 на сто на годишна база, а инвестициите в дълготрайни активи, с изключение на селските домакинства, са нараснали с 1,7 на сто.

В същото време инвестициите в строителството са намалели с 11,2 на сто на фона на продължаващата криза в сектора на недвижимите имоти.

Промишленото производство се е увеличило с 6,1 на сто.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов Отговорен редактор
БВП Иран Китай китайска икономика растеж на БВП
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес