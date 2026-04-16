Китайската икономика надмина всички очаквания

Китайската икономика се е разширила с 5,0 на сто през първото тримесечие на 2026 г. на годишна база, показват официални данни, публикувани днес и цитирани от Ройтерс. Темпът на растеж се ускорява спрямо 4,5 на сто през предходното тримесечие, подпомогнат от стабилния износ въпреки войната на САЩ и Израел срещу Иран. Анализаторите очакваха икономиката да нарасне по-слабо – с 4,8 на сто.

Ръстът на коригирания с инфлацията БВП на втората по големина икономика в света е в съответствие с целта за растеж от 4,5 до 5,0 на сто за 2026 година.

На тримесечна база икономиката на Китай се е разширила с 1,3 на сто през периода януари–март спрямо предходното тримесечие при ръст от 1,2 на сто през периода октомври–декември.

Войната в Иран има ограничен ефект

Войната с Иран, започнала на 28 февруари, доведе до прекъсвания във веригите за доставки и до повишение на цените на енергията в световен мащаб, но отражението върху китайската икономика засега остава ограничено.

От Националното статистическо бюро посочват, че икономиката „е започнала добре с възстановяване на растежа на основните макроикономически показатели и бързо развитие на нови двигатели на растежа“.

"Въпреки това трябва да сме наясно, че външната среда става все по-сложна и нестабилна, дисбалансът между силното предлагане и слабото търсене все още е остър, а основата за икономическия растеж все още не е укрепена“, добавя бюрото.

През първото тримесечие износът на Китай е нараснал с 11,9 на сто, а вносът – с 19,6 на сто.

Продажбите на дребно на потребителски стоки са се увеличили с 2,4 на сто на годишна база, а инвестициите в дълготрайни активи, с изключение на селските домакинства, са нараснали с 1,7 на сто.

В същото време инвестициите в строителството са намалели с 11,2 на сто на фона на продължаващата криза в сектора на недвижимите имоти.

Промишленото производство се е увеличило с 6,1 на сто.