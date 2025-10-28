Литва и Беларус: красноречивото сравнение за качеството на живот между Западния свят и орбитата на Путин

Две държави с обща граница и с равен старт след разпадането на Съветския съюз, в който са членували, днес са два коренно различни свята. Икономическият бум на едната засенчва минималното развитие на другата в 30-годишен период и показва ясно какво е качеството на живот, когато си в Европейския съюз, еврозоната и НАТО, в сравнение с оставането в руската орбита на влияние и залагането на планова икономика.

Става въпрос за Литва и Беларус. Първата е член на ЕС и на отбранителния Алианс от 2004 г., както и член на еврозоната от 2015 г. Въпреки че е в Източна Европа, тя е един от ярките примери за западна държава - със свободен пазар, позволяваща свобода на изразяването и мисълта, стремяща се към върховенство на правото.

Втората е една от малкото останали в света с централна планова икономика, характеризираща се със силен държавен контрол, административен контрол върху цените, потискаща всякакви граждански свободи и кръжаща около орбитата на руския диктатор Владимир Путин. Беларуският президент Александър Лукашенко е несменяем от 1994 г. насам - той е най-дълго управлявалият държавен глава в Европа: Лукашенко има хляб да яде: негов колега диктатор е най-възрастният президент в света и спечели нов мандат на фона на убийства (ВИДЕО).

БВП на глава от населението - примерът, който показва всичко

По данни на georank.org - Литва и Беларус са с почти равен старт от икономическа гледна точка през 1995 г. БВП на глава от населението - икономическият показател, който измерва средния доход на човек в една страна - в Литва тогава е 2183 щатски долара, а в Беларус е 1371 долара.

През 2024 г. БВП на глава от населението в Литва е нараснал до 29 386 долара. Този на Беларус е около 3,5 пъти по-нисък, или 8317 долара.

Вилнюс е 43-ти в световната класация от 197 държави по този показател, докато Минск заема 95-о място.

Има и статистика от 2025 г. за средногодишен личен доход след данъци. В Литва той е 18 848 щатски долара, а в Беларус - 6343 долара.

