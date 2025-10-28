Войната в Украйна:

Литва и Беларус: красноречивото сравнение за качеството на живот между Западния свят и орбитата на Путин

28 октомври 2025, 12:11 часа 505 прочитания 0 коментара
Литва и Беларус: красноречивото сравнение за качеството на живот между Западния свят и орбитата на Путин

Две държави с обща граница и с равен старт след разпадането на Съветския съюз, в който са членували, днес са два коренно различни свята. Икономическият бум на едната засенчва минималното развитие на другата в 30-годишен период и показва ясно какво е качеството на живот, когато си в Европейския съюз, еврозоната и НАТО, в сравнение с оставането в руската орбита на влияние и залагането на планова икономика.

Още: Заради метеорологичните балони: Литва затваря границата си с Беларус

Става въпрос за Литва и Беларус. Първата е член на ЕС и на отбранителния Алианс от 2004 г., както и член на еврозоната от 2015 г. Въпреки че е в Източна Европа, тя е един от ярките примери за западна държава - със свободен пазар, позволяваща свобода на изразяването и мисълта, стремяща се към върховенство на правото.

Втората е една от малкото останали в света с централна планова икономика, характеризираща се със силен държавен контрол, административен контрол върху цените, потискаща всякакви граждански свободи и кръжаща около орбитата на руския диктатор Владимир Путин. Беларуският президент Александър Лукашенко е несменяем от 1994 г. насам - той е най-дълго управлявалият държавен глава в Европа: Лукашенко има хляб да яде: негов колега диктатор е най-възрастният президент в света и спечели нов мандат на фона на убийства (ВИДЕО).

БВП на глава от населението - примерът, който показва всичко

По данни на georank.org - Литва и Беларус са с почти равен старт от икономическа гледна точка през 1995 г. БВП на глава от населението - икономическият показател, който измерва средния доход на човек в една страна - в Литва тогава е 2183 щатски долара, а в Беларус е 1371 долара.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През 2024 г. БВП на глава от населението в Литва е нараснал до 29 386 долара. Този на Беларус е около 3,5 пъти по-нисък, или 8317 долара.

Вилнюс е 43-ти в световната класация от 197 държави по този показател, докато Минск заема 95-о място.

Има и статистика от 2025 г. за средногодишен личен доход след данъци. В Литва той е 18 848 щатски долара, а в Беларус - 6343 долара.

Още: Литовският президент потвърди: Руски военни самолети са нарушили въздушното пространство на страната

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Европейски съюз НАТО Беларус Александър Лукашенко Русия Владимир Путин еврозона Литва качество на живот
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес