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Радар за икономика: Най-важните новини на 9 октомври 2026 г.

09 октомври 2026, 23:00 часа 374 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радар за икономика: Най-важните новини на 9 октомври 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 9 октомври 2026 г.

Имало ли е натиск над Сметната палата? Финансовото министерство контрира ГЕРБ

Министерството на финансите отхвърли твърденията на ГЕРБ за счетоводни манипулации в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), свързани с прехвърляне на разходи от 2026 г. към предходната бюджетна година. От ведомството определиха разпространяваната от партията информация като неверни твърдения и внушения, за които не се представят доказателства.

Още: Имало ли е натиск над Сметната палата? Финансовото министерство контрира ГЕРБ

Земеделският министър: Няма отказани доставки след атаката с дронове в Черно море

Инцидентът с двата търговски кораба в Черно море, които бяха обстрелвани в изключителната икономическа зона на България и единия потъна, към момента не води до проблеми при търговията на зърно. Търговията със зърно не е застрашена. Всичко е спокойно. В момента няма данни да има отказани доставки. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който участва в Пловдив в дискусионен форум посветен на бъдещето на българското земеделие.

Още: Земеделският министър: Няма отказани доставки след атаката с дронове в Черно море

Снимка: Getty Images

КЗП на Мая Манолова подхвана и банките

Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва проверки за наличие на необосновано повишаване на банковите такси. Те ще обхванат всички банки в страната и се предприемат от 9 октомври, т.е. от днес (петък), става ясно от официално съобщение на регулатора. Съгласно предвидените в закона срокове, резултатите се очаква да бъдат оповестени в последната седмица на октомври, добавят от пресцентъра на КЗП, която е оглавявана от бившия омбудсман Мая Манолова.

Още: КЗП на Мая Манолова подхвана и банките

Еврото се отлепи от годишното дъно спрямо долара

В началото на септември еврото се движеше над курс от 1,16 спрямо долара, а само месец по-късно вече бе слязло под няколко психологически граници и записа равнища, които последно са били наблюдавани чак на 15 май 2025 г. - тогава курсът беше 1,1185 спрямо американската валута. На 7 октомври еврото падна до 1,1197, записвайки антирекорд за последната около година и половина, но днес е в посока нагоре, прескачайки ключова психологическа граница от 1,12.

Още: Еврото се отлепи от годишното дъно спрямо долара

Важна новина от Доналд Тръмп обърна цената на петрола

Цените на петрола паднаха в петък, 9 октомври, след като опасенията относно доставките от Близкия изток донякъде отшумяха. Това се случи, защото президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната няма да нападне Иран преди междинните избори в Щатите следващия месец. Всичко това става на фона на вече по-ползотворни преговори за прекратяване на войната между двете страни, която разтърси пазара.

Още: Важна новина от Доналд Тръмп обърна цената на петрола

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КЗП Сметна палата цена на петрола Пламен Абровски курс на еврото
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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