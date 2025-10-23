Войната в Украйна:

23 октомври 2025, 17:00 часа 969 прочитания 0 коментара
Санкции затварят "Лукойл Нефтохим" - идва ли национализация? Мартин Владимиров пред Actualno

Вече е ясно - първите преки санкции на САЩ срещу Русия, наложени в настоящия мандат на Доналд Тръмп - засягат и България. След като Министерството на финансите на Съединените щати удари с наказателни мерки енергийните гиганти "Лукойл" и "Роснефт", рафинерията край Бургас "трябва да затвори" до 21 ноември, каза пред Actualno.com Мартин Владимиров - директор на програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията.

Рафинерията е под санкции от днес, защото е контролирана от основното дружество - "Лукойл", обясни той. Това е така, тъй като Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции спрямо руските енергийни компании, техни дъщерни дружества, както и дружества, в които те пряко или косвено притежават 50 и повече процента от капитала.

Възможна ли е сега продажба на "Лукойл"?

Според Мартин Владимиров сега "Лукойл" трябва да продаде рафинерията "Нефтохим" край Бургас, но за под един месец това би се случило "трудно" - освен ако процесът не е на финален етап и държавата не се разбърза.

"Най-разумно е държавата да я поеме под държавен контрол, но не да я национализира, а да управлява доставките след 21 ноември", посочи той.

Рафинерията не работи с руски петрол в последните две години и санкциите на САЩ нямат общо с това дали нефтът идва от Русия, или не. Проблемът е в разплащането – свързан е с трансакциите и платежната система SWIFT, тъй като собствеността на дружеството е руска. "Банката няма да ти приеме банковото нареждане, когато важат санкции", обяснява Владимиров.

Според премиера Росен Желязков страната ни има срок до 21 ноември, за да вземе решение как ще постъпи с рафинерията "Лукойл Нефтохим". "Предстои скрийнинг и проучване на възможността за назначаване на управител, както и всички други опции, които българското законодателство позволява", уточни той и каза, че всяко решение ще се съгласува с ръководството на рафинерията.

Криза с горивата?

"Санкциите не възпрепятстват производството и доставката на петролни продукти, тъй като рафинерията отдавна не работи с руски петрол", каза Желязков и увери, че няма риск от криза с горивата. Доставките на бензин и дизел в страната няма да бъдат засегнати, подчерта премиерът.

По думите му, рафинерията трябва да продължи да работи, тъй като има достатъчни количества произведени горива, които гарантират стабилността на пазара.

Съдбата на бензиностанциите на "Газпром" у нас

Мартин Владимиров отбеляза и още нещо важно - "много трудно ще бъде вписан новият собственик" на бензиностанциите на "Газпром" у нас. Българската агенция по вписванията "ще срещне затруднения", смята той.

Причината - Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ е спряла продажбата на дъщерни дружества на сръбската компания НИС в Румъния, България и Босна и Херцеговина. "Газпромнефт" има 44,9% дял в НИС, Сърбия притежава 29,9% от акциите, а базираната в Санкт Петербург компания "Интелиджънс", свързана с "Газпром", е с 11,3% дял. Заради санкциите на САЩ срещу НИС, които цели 8 пъти бяха отлагани, но най-сетне влязоха в сила този месец, компанията опитва да продаде всичките си активи в съседните на Сърбия държави. Само че според информационна агенция "Данас" точно наказателните мерки са блокирали разговорите за продажба.

Новината е доста изненадваща предвид факта, че в началото на октомври в България Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши продажбата на бензиностанциите на "Газпром" - те оперират под марката на "Нис Петрол". Сделките се изразяват в придобиване на едноличен контрол от фирма "Уни Енерджи“ върху "Нис Петрол“. "Уни Енерджи" търгува с автомобилни горива на дребно в България и притежава общо 11 бензиностанции под марката "Авиа".

Димитър Радев
