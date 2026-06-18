Три супертанкера преминаха през Ормузкия проток

Три супертанкера под саудитски флаг с шест милиона барела суров петрол на борда преминаха през Ормузкия проток часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа споразумение с Иран за прекратяване на конфликта, показаха днес данни за проследяване на кораби, предаде Ройтерс. Мирното споразумениепредвижда повторно отваряне на Ормузкия проток от Техеран и вдигане на американската военноморска блокада над Иран.

Саудитска Арабия използва главно пристанищния си терминал Янбу в Червено море за превоз на петрол поради конфликта, който започна на 28 февруари и който прекъсна отпътуването на танкери със стотици милиона барела петрол от пристанищата на производители в Персийския залив през Ормузкия проток, отбелязва Ройтерс.

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МАЕ приветства меморандума

Междувременно Изпълнителният директор на Международната агенция за енергията (МАЕ) Фатих Бирол приветства меморандума за прекратяване на войната в Иран и призова Ормузкият проток да бъде отворен отново без условия.

Той каза, че няколко страни преразглеждат енергийните си политики, тъй като този ключов воден път може отново да бъде затворен, след като Иран вече го блокира по време на войната.

Бирол заяви на събитие в Истанбул, че агенцията ще обсъди нови стратегии с различни страни, тъй като кризата е пренаредила глобалната енергийна карта. Той подчерта, че „доверието“ е ключово за световните енергийни пазари, където цените са се понижили след мирното споразумение.

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Протокът трябва да бъде отворен „без условия“, за да може всички страни да са убедени, че е безопасен, каза Бирол.