Желязков представи позитивна статистика за първия учебен ден

Над 20% от учителите са под 35-годишна възраст, над 2 млрд. лв. са инвестирани в реновирането на училища, спортни площадки и физкултурни салони, а над 70 хиляди деца деца вече са върнати ву чилище, което е над 10% от всички ученици. Тази позитивна за образованието статистика представи министър-председателят Росен Желязков, който присъства на откриването на новата учебна година в ОУ "Елин Пелин" в Панчарево.

Училището е храм

"Няма човек, който да не помни и да не е прекрачвал прага на училището с трепет. Няма дете, което да не пази в себе си онзи мил и скъп спомен от първия учебен ден, първи клас, този ден, в който пристъпваме след ваканцията, изпълнени с желание за познание, за срещата с приятелите, изпълнени с желание да постигаме резултати и да огласяваме училищния двор с игри", каза Желязков и нарече училището храм.

Според него, за да има училище, в което децата учат познание, добродетели, изграждат своята ценностна система, трябва да има учители. "Учителите са най-уважаваните хора в нашето общество, защото те предават онази мъдрост и онези добродетели в живота на нашите деца, за да могат те да бъдат достойни българи, достойни граждани", каза още премиерът.

Спортът в училище

Според него децата трябва да участват и в спортната надпревара, защото спортът в училището показва, че повишава успеха и резултатите.

"Честит първи учебен ден, пожелавам ви много знания, много здраве и много игри", пожела още министър-председателят. ОЩЕ: Екраните, формализмът и мотивацията: Красимир Вълчев за проблемите в образованието