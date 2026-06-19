На матура по математика: Седмокласници и десетокласници проверяват знанията си

Учениците от седми и десети клас в цялата страна се явяват днес (19 юни) на националното външно оценяване (НВО) по математика. Тази година изпитите са с увеличена продължителност и ще проверяват както усвоените знания, така и уменията за решаване на практически задачи. ОЩЕ: Матурите по БЕЛ: Ясно е по кои произведения писаха учениците от 7. и 10. клас

Изпитът за 7. клас започва в 9:00 часа и е с продължителност 180 минути, разпределени в две части по 90 минути. Тестът съдържа 24 задачи – с избираем отговор, с кратък свободен отговор и задачи, изискващи подробно решение и аргументация. Част от задачите дават възможност за получаване на точки и при частично верен отговор.

Националното външно оценяване по математика за 10. клас започва в 8:00 часа и продължава 120 минути. Тестът включва 18 задачи, като освен математически знания проверява и умения за прилагането им в области като биологията, химията, физиката, географията и икономиката.

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Учениците трябва да бъдат в училище поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Работата по тестовете се извършва с черен химикал.

Резултатите от националните външни оценявания в 7. и 10. клас ще бъдат обявени до 1 юли включително.