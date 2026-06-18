Нов портал дава свободен достъп до хиляди научни публикации

Близо 9000 научни публикации вече са достъпни свободно онлайн в новия портал на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“. Той е създаден в партньорство между издателството и Министерството на образованието и науката. Платформата събира на едно място статиите от всички научни списания, издавани от „Аз-буки“, като предстои да се допълва и надгражда, съобщиха от Министерството на образованието (МОН).

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„По този начин в следващите години ще се повиши видимостта на българската наука и тя ще става все по-конвертируема и по-органична част от световните научни изследвания“, каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при представянето на новия портал. По думите му това е ключово за повишаване на качеството на образованието в България занапред. „Няма как да повишаваме качеството, ако не развиваме научните изследвания и публикациите, тъй като непрекъснато има новости, които трябва да се следят и да навлизат в реалното обучение“, допълни проф. Вълчев.

Той отбеляза, че дълго време науката се е разделяла и тясно специализирала в отделни направления, но сега тенденцията е точно обратната – нараства значението на интердисциплинарните изследвания, които могат да поставят постиженията в широкото поле на цялостното знание. „Дори и най-мощните държави и икономики с огромен научен потенциал вече не могат да се справят самостоятелно с бурното развитие в областта на научните изследвания. Бъдещето е в споделянето на знанието, за да може то да бъде достояние на максимално широк кръг от учени“, каза още министър Вълчев.

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Новият портал на издателство „Аз-буки“ е на адрес journals.azbuki.bg. Той събира публикации от 9-те научни списания на издателството „Математика и информатика“, „Педагогика“, „Български език и литература“, „Обучение по природни науки и върхови технологии“, „Професионално образование“, „Философия“, „История“, „Чуждоезиково обучение“ и „Стратегии на образователната и научната политика“. Към момента са представени научни статии на 6 027 автори и общо 8495 публикации. Базата данни включва близо 25 000 ключови думи.

Всяка статия е представена със своите метаданни, резюме, ключови думи, информация за автора и DOI идентификатор. Това улеснява откриването, използването и правилното им цитиране. Съдържанието е публикувано в съвременен формат, което позволява статиите да бъдат по-лесно индексирани от научни бази данни и търсачки, което значително увеличава тяхната видимост и потенциал за цитиране.