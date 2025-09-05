Войната в Украйна:

Еди Рама иска да забрани силната музика по албанските плажове

05 септември 2025, 14:17 часа 356 прочитания 0 коментара
Албанският премиер Еди Рама иска да забрани албанската музика „талава“ по плажовете на страната, обвинявайки местните туристи, че оставят след себе си най-много отпадъци, предава македонската медия "Плюс инфо". 

"Не туристите, които говорят английски, испански или италиански, оставят плажовете ни в хаос. Наши са, тези, които се обявяват за най-големите патриоти, но оставят след себе си най-много отпадъци" каза албанският премиер Еди Рама. 

Албанският премиер е известен с противоречивите си идеи за закони, които често публикува в социалните мрежи, като например министерство, задвижвано от изкуствен интелект, едногодишна забрана на TikTok и затвор за инвеститори, които строят незаконни сгради. Междувременно Албания активно дигитализира публичния сектор, а през август незаконна сграда беше разрушена с динамит. ОЩЕ: Еди Рама руши незаконни постройки (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
