Еди Рама иска да забрани силната музика по албанските плажове

Албанският премиер Еди Рама иска да забрани албанската музика „талава“ по плажовете на страната, обвинявайки местните туристи, че оставят след себе си най-много отпадъци, предава македонската медия "Плюс инфо".

"Не туристите, които говорят английски, испански или италиански, оставят плажовете ни в хаос. Наши са, тези, които се обявяват за най-големите патриоти, но оставят след себе си най-много отпадъци" каза албанският премиер Еди Рама.

Албанският премиер е известен с противоречивите си идеи за закони, които често публикува в социалните мрежи, като например министерство, задвижвано от изкуствен интелект, едногодишна забрана на TikTok и затвор за инвеститори, които строят незаконни сгради. Междувременно Албания активно дигитализира публичния сектор, а през август незаконна сграда беше разрушена с динамит. ОЩЕ: Еди Рама руши незаконни постройки (ВИДЕО)