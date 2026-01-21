Храна за 5 дни: Властта в Гренландия започна да подготвя населението за военна инвазия

Гренландският премиер Йенс-Фридрих Нилсен заяви, че населението и властите на арктическия остров трябва да започнат да се подготвят за евентуална военна инвазия, дори ако това е малко вероятен сценарий, предаде Bloomberg.

Нилсен заяви това на фона на засилената реторика на президента на САЩ Доналд Тръмп относно желанието му да поеме контрола над острова.

"Военният конфликт е малко вероятен, но не може да бъде изключен", каза Нилсен на пресконференция в Нуук.

"Храна за 5 дни вкъщи"

Правителството на Гренландия ще сформира работна група, състояща се от представители на всички съответни местни власти, за да помогне на хората да се подготвят за всякакви сътресения в ежедневието им, допълни гренландският премиер.

Официалните власти работят за разпространение на нов инструктаж на населението в случай на извънредни обстоятелства, включително препоръки за поддържане на 5-дневен запас от храна вкъщи, предаде Фокус.

На свой ред министърът на финансите на острова и бивш лидер Муте Б. Егеде отбеляза, че Гренландия е под "голям натиск" и "трябва да сме подготвени за всеки сценарий".

Източник: iStock

Апетитите на Тръмп

По-рано Тръмп посъветва Европа да се съсредоточи върху войната в Украйна, вместо върху Гренландия.

Вчера, по време на пресконференция в Белия дом, посветена на една година от завръщането на американския президент на власт, Тръмп заяви, че ситуацията с Гренландия в крайна сметка ще бъде решена по начин, който удовлетворява както Съединените щати, така и НАТО.

"Няма връщане назад", заяви той по отношение на целта, която си е поставил за Гренландия, като не изключи употребата на сила за установяване на контрол върху острова.

В същото време Тръмп обяви и намерението си да закупи Гренландия. Според него това е въпрос на национална сигурност за Америка.

На 17 януари пък Тръмп заплаши с допълнителни 10-процентови мита 8 държави от Европа и НАТО, които се противопоставят на тази негова политика, и обяви, че те ще важат от 1 февруари до постигане на сделка, при която САЩ купуват най-големия остров на Земята. Ако съпротивата продължи, митата ще бъдат увеличени.