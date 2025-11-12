"Имаме огромни проблеми с войниците": Кличко иска намаляване на възрастта за мобилизация в Украйна

Украйна е изправена пред все по-остър недостиг на войници - рекорден брой мъже бягат в Европа, предупреди кметът на Киев Виталий Кличко в интервю за медийната група Axel Springer Global Reporters Network, част от която е Politico. "Имаме огромни проблеми с войниците – с човешките ресурси", каза той, признавайки, че войната, подпалена от диктатора Владимир Путин, е нанесла сериозен удар върху способността на Украйна да попълва редиците си.

Той заяви, че руските войски напредват неумолимо, описвайки атаките им като "компютърна игра" – "те просто продължават да настъпват, без да се интересуват от падналите войници".

Кличко настоява за мобилизация на още по-млади украинци

Съгласно настоящите правила в Украйна всички мъже на възраст от 18 до 60 години подлежат на военна служба по време на военно положение, а мъжете на възраст от 25 до 60 години могат да бъдат мобилизирани за активна служба. Тези от 18 до 25 години са длъжни да преминат основно военно обучение. Кличко предлага границата "25" за мобилизация да бъде свалена.

"В миналото 18-годишните служеха в армията – но те са деца. В момента в Украйна можеш да бъдеш мобилизиран само от 25-годишна възраст. Може да се намали с една или две години", заяви кметът на Киев, но цитира възрастите "до 23 или 22 години", а не 23-24 г.

Все повече украинци търсят закрила в ЕС

Снимка: Getty Images

Коментарите му отразяват нарастващата загриженост относно все по-голямото бягство на млади мъже от страната. Правителствен указ, издаден през август, който позволява на мъжете на възраст от 18 до 22 години да напускат Украйна, без да се сблъскват с наказателни последствия, ако не се върнат, съвпадна с рязкото увеличение на украинците, търсещи закрила в страните от ЕС.

Последните данни показват, че през септември страните от ЕС са издали над 79 000 нови решения за временна закрила на украинци – най-високото месечно число за последните две години. Голямо увеличение е отбелязано в Германия и Полша.

Кличко заяви, че дисбалансът между човешките ресурси на Украйна и огромния брой на руснаците става все по-сериозен. "Те (руските сили) имат заповед и напредват. Успешно защитаваме страната си от почти четири години, но е трудно. Куражът да се борим все още е налице – това е много важно", отчете кметът на Киев, цитиран от Politico.

Милиони украинци в момента са в чужбина, а бъдещето на страната зависи от обратната тенденция на този отлив, след като мирът се възстанови. "Бихме били щастливи, ако половината от младите хора се върнат, но за това се нуждаем от мир, работни места и добро качество на живот. След войната ни предстоят огромни предизвикателства", каза Виталий Кличко.

