Киър Стармър обяви нов енергиен съюз: Великобритания осигурява ядрено гориво за Украйна

Великобритания ще доставя обогатен уран на Украйна за нейните атомни електроцентрали и ще наложи нови санкции срещу Русия. Това заяви премиерът Киър Стармър преди срещата на върха на Г-7. Осъждайки „варварските удари“ на Русия срещу Украйна, Обединеното кралство „засилва действията си“, като „задушава приходите, които подхранват войната на Путин“, се казва в изявление на Стармър, разпространени от неговия офис.

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Украинският президент Володимир Зеленски ще присъства на срещата на върха на седемте водещи световни сили във френския курортен град Евиан ле Бен по-късно днес, като съюзниците се стремят да наклонят везните в полза на Киев след повече от четири години война.

От пресслужбата на Стармър заявиха, че енергийната сделка ще „захранва Украйна през следващите две години“.

Очаква се Стармър, който е под натиск, след като министърът на отбраната му подаде оставка в спор за военните разходи миналата седмица, да каже на лидерите на сесията, че „Г-7 трябва колективно да направят повече, за да гарантират, че Украйна ще осигури справедливия и траен мир, който заслужава“.

At the G7 summit, Keir Starmer announced a deal to provide Ukraine with enriched uranium for its nuclear power plants through 2028, backed by £210 million in UK financing. pic.twitter.com/cgKVsycsrO — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026

„Ще бъдем до Украйна толкова дълго, колкото е необходимо“, категоричен бе премиерът.

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Споразумението ще е на стойност 210 млн. британски лири, по силата на което международната компания за обогатяване на уран Urenco ще осигурява ядрено гориво за украинския държавен оператор "Енергоатом" през следващите две години.

Новите санкции пък „ще задушат военните усилия на Русия на множество фронтове“, като са насочени към сенчестия флот на Русия и финансовите мрежи, използвани за заобикаляне на санкциите