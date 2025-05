Парадът за 9 май в Москва през годините: Малко повече военна техника, която да скрие проблемите (ВИДЕО)

На 9 май Русия отбеляза 80-годишнината от разгрома над Нацистка Германия във Втората световна война с нова демонстрация на въоръжена сила на Червения площад в Москва. Парадът на победата, който диктаторът Владимир Путин използва с пропагандни цели, а именно оправдаване на агресивната си война срещу суверенна Украйна, се оказа най-големият като чуждестранно присъствие от началото на инвазията. Показаната военна техника обаче демонстрира колко назад е Руската федерация спрямо 2021 г., макар под кулите на Кремъл да преминаха модерни дронове.

Парадът през 2025: сравнение с годината преди войната

На Червения площад излязоха 11 500 войници, поздравени от министъра на отбраната Андрей Белоусов, който се появи в цивилен костюм, а не във военна униформа. В парада участваха 13 чуждестранни контингента, включително войски от Общността на независимите държави, като за първи път към шествието се присъединиха Египет, Лаос, Мианмар и Виетнам.

Механизираната колона бе открита с емблематичния танк Т-34 от времето на Втората световна война и самоходното оръдие СУ-100, символизиращи съветската победа, но в нов контекст - борбата на Москва срещу Запада. Те бяха последвани от демонстрация на бойни машини на пехотата БМП-2 и Курганец-25, основни бойни танкове Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М Прорив. Що се отнася до танковете, това е подобрение спрямо 2023 и 2024 г., когато беше показан само един - антиката Т-34-85.

Путин показа още разузнавателни машини и ракетни системи, включително РС-24 "Ярс", "Искандер-М" и С-400. За първи път бяха представени дронове като ZALA Lancet и "Геран-2" - руската версия на иранския "Шахед". Това е така заради нарастващата роля на безпилотната война.

Парадът завърши с прелитане на изтребители Су-30 и МиГ-29 от екипите по висш пилотаж "Руски витязи" и "Стрижи", последвани от шест самолета Су-25. През 2024 г. станахме свидетели на абсолютно същото.

В сайта на Кремъл няма информация колко точно единици военна техника са били показани на Червения площад, но от гореизброеното всеки може да направи сравнението с годината преди пълномащабната война. През 2021 г. на парада на 9 май се появиха над 12 000 войници и повече от 190 единици военна техника, според The Washington Post. Полетели са 76 изтребителя и хеликоптера - по един за всяка изминала година от победата над Нацистка Германия. Такова "шоу" не беше възможно за много по-важния за Кремъл юбилей от 80 години - изтощителната война в Украйна удари мощно по руската авиация: Москва я чака "Парад на загубата": Украйна подпали летища с руски самолети и ракети (ВИДЕО).

Тази година трябва да се открои визитата в Москва на словашкия премиер Роберт Фицо - той стана първият лидер от държава членка на ЕС или НАТО, който присъства на пропагандния парад от началото на руската инвазия в Украйна, заради което влезе и в остър конфликт с ръководителя на външната политика на ЕС Кая Калас: Братя завинаги: Вучич прегърна Фицо в Москва (ВИДЕО).

🇷🇺👉No arrogance. As always, Vladimir Putin's normal approach...viral video from the Victory Parade in Moscow, showing a soldier visibly nervous. Vladimir Putin intervened and calmed the situation. pic.twitter.com/6vflI1dwKn — Peacemaker (@peacemaket71) May 10, 2025

Важно е да се отбележи и участието в парада на 100 китайски войници, както и присъствието на севернокорейски генерали и други военни. Диктаторът Ким Чен Ун се оказа основна помощ за Путин, за да може руснаците почти изцяло да изтласкат украинските сили от Курска област - той му изпрати хиляди войници. Китайският президент Си Дзинпин също присъства, като общо чуждестранните лидери са били 27.

Няколко "постни години"

Парадът през 2022 г. се проведе малко повече от два месеца след пълномащабното нахлуване на руските войски в Украйна. Той не беше излъчен в някои платформи извън Русия поради бойкота на социалните мрежи и санкциите в отговор на инвазията. Според руската държавна информационна агенция ТАСС на церемонията са присъствали "редица" чуждестранни пратеници от Близкия изток и Африка.

Според публични данни на парада са били показани основно: един танк T-34/85, машина за придвижване на пехотата „Тигър-М“, БМП Курганец-25, по една БМП-2 и БМП-3, модернизиран основен боен танк T-72B3M (T-72B4), основен боен танк Т-14, ЗРК „Бук-М3" и „Тор-М2“, С-400 "Триумф", балистична ракетна система "Искандер-М", междуконтинентална балистична ракета с термоядрено въоръжение РС-24 „Ярс“ на колесна пускова установка, многоцелева ракетна установка Tornado-G, безпилотна наземна бойна машина с гъсеничен механизъм "Уран-9". Нямаше авиационна част, като официалната причина бяха лоши метеорологични условия.

Парадът през 2023 г. беше доста по-скромен в сравнение с предишните. Присъстваха около 51 превозни средства, сред които Remdiesel Z-STS Akhmat, които се използват само от чеченските сили. Беше показан само един танк, а именно старинният Т-34-85 - тип, произвеждан в Съветския съюз от 1944 до 1946 г. За втора поредна година по време на събитието нямаше прелитащи изтребители и хеликоптери.

Само 25% от превозните средства, появили се през 2021 г., са били показани тогава на Червения площад. Не бяха забелязани и системи за противовъздушна отбрана с малък обсег, което също беше разминаване с предишните паради. Както и в предишните години, бяха включени ракетни установки и артилерия. Бяха показани междуконтинентални балистични ракети, като сред тях имаше три РС-24 "Ярс".

Парадът продължи само 45 минути в сравнение с час и половина, както бе обикновено дотогава. Едва 8000 войници взеха участие.

Година по-късно, на 9 май 2024 г., видяхме малко повече военни - 9000, от 30 различни церемониални полка. Подобно на предишния парад, в частта с механизираната колона имаше само един танк - Т-34-85, но за първи път от три години насам участваха и въздушни части: отборът по висш пилотаж „Руски витязи“ прелетя с изтребители Су-30 и МиГ-29, последвани от шест самолета Су-25, които изпускаха дим в цветовете на руското знаме. Същата гледка, която наблюдавахме и на този 9 май.

Както и при предишните паради, през 2024 г. бяха показани ракетни установки, артилерия и междуконтинентални балистични ракети, но пак в доста по-скромна бройка. Паниката сред руснаците се забеляза и тогава - по време на парада войниците бяха оборудвани с нещо, което приличаше на заглушители за дронове, предвид опасенията, че по време на церемониите ще има украински атаки. Това беше последният парад по случай Деня на победата за Сергей Шойгу в качеството му на министър на отбраната.

Проблемите на Путин

Въпреки че парадът през 2025 г. беше по-голям от предишни години, зад помпозността Русия стои на по-нестабилна почва, отколкото предполага увереното представяне на Кремъл. Нейните военни едва напредват на бойното поле, икономиката ѝ се задъхва, цените на петрола падат и - може би най-изненадващото - президентът на САЩ Доналд Тръмп намеква, че мнението му за диктатора Владимир Путин и за водената от него война се променя.

Путин омаловажава тези предизвикателства, приемайки краткосрочната икономическа болка и дипломатическите неуспехи с надеждата, че упоритостта му в крайна сметка ще доведе до исторически триумф, казва Александър Коляндър - експерт по руска икономика в Центъра за анализ на европейската политика, цитиран от The New York Times. "Те са убедени, че са по-издръжливи от своите опоненти", смята той.

Сега Путин е притиснат от западните съюзници на Киев да приеме 30-дневно пълно примирие в Украйна, за да може да има преговори, и да се срещне лично с украинския президент Володимир Зеленски в Истанбул на 15 май: Първи руски оправдания защо Путин няма да посмее да се срещне със Зеленски в Турция (ОБЗОР - ВИДЕО).