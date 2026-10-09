По примера на Франция: Белгийски ученици се вдигнаха на протест (ВИДЕО)

В Брюксел ученици от френскоезичните училища организираха протести срещу съкращенията на бюджета за образование. Полицията използва сила, за да разпръсне блокада на улицата, съобщи белгийската медия VRT NWS. В близост до училището „Леон Льопаж“ в центъра на Брюксел протестиращи се опитаха да блокират улицата с помощта на заграждения. Полицията образува кордон около тях: служители на велосипеди заеха позиции от едната страна, докато части за борба с безредиците, оборудвани с щитове, настъпваха от другата. Някои ученици бяха изведени от тълпата, младежи с маски бяха обискирани, а училището – частично евакуирано.
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Последици
Белгийският министър на вътрешните работи Бернар Кентен заяви, че насилието срещу полицията е недопустимо. Министърът на правосъдието Анелис Верлинден подчерта, че нарушилите правилата и причинилите щети трябва да понесат последствията.
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🚨 Inspired by protests in France, Belgians take to the streets — clashes erupt with police in Brussels On October 9, unrest broke out in the Belgian capital. Masked protesters hurled objects and fireworks at police officers, with one demonstrator even throwing a road sign at security forces. Police responded with water cannons and tear gas. Belgium is experiencing a nationwide strike against planned budget cuts and the rising cost of living. The strike was organized by two major labor unions, disrupting public transport, schools, and air travel. Students inspired by protests in neighboring France have also joined the demonstrations. Dozens of people have been arrested in Belgian cities in recent days. Education reforms have fueled further anger, including plans to raise tuition fees from €835 to €1,194 for most students in Belgium's French-speaking Community.— NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026
Безредици
По информация на NEXTA и на BBC полицията е използвала сълзотворен газ срещу протестиращите, които от своя страна са хвърляли различни предмети и фойерверки към полицаите, като един от демонстрантите дори е хвърлил пътен знак към силите за сигурност. Белгия е обхваната от национална стачка срещу планираните бюджетни съкращения и нарастващите разходи за живот. Стачката беше организирана от двата големи профсъюза и доведе до нарушения в обществения транспорт, училищата и въздушния трафик.
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По примера на Франция
Припомняме, че през последните дни вълна от протести обхвана не само Белгия, но и Франция. От края на септември във френските училища се провеждат протести заради недостига на учители и остарялата инфраструктура. По данни на френското Министерство на вътрешните работи, в четвъртък по улиците са излезли 71 500 ученици, включително 24 500 души в Париж. Общо 504 бяха задържани, а 48 полицаи пострадаха. По-рано 375 гимназии във Франция преустановиха учебните занятия заради протестите.
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