Русия на фронта: По-малко жертви - по-малко придобивки. Путин е казал на САЩ целта си за 2025, твърди Зеленски (ОБЗОР - ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сподели, че преди е вярвал, че може бързо да сложи край на войната на Русия срещу Украйна. Оказало се обаче, че това не е толкова лесно, обяви той за пореден път - в случая, в интервю за радио 77 WABC. Републиканецът отново заяви, че от началото на втория си президентски мандат е успял да сложи край на седем войни, някои от които продължили повече от 30 години. Тръмп призна, че преди е вярвал, че за него ще бъде най-лесно да разреши войната на Русия срещу Украйна, защото се разбирал добре с диктатора Владимир Путин. Ръководителят на Белия дом заяви още, че когато вече мисли, че мирът е много близо, руският лидер атакува Украйна с ракети и дронове.

„Всъщност съм много изненадан. Казах, че този случай ще бъде решен доста бързо. Но е сложно, има много омраза между Путин и Зеленски, както знаете, много вражда и много кръвопролития“, каза Тръмп. Той добави също, че във войната всяка седмица умират „между 5000 и 7000 души“.

Зеленски: Путин е казал на Белия дом, че иска да окупира Донбас до края на 2025 г.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски излезе с твърдение, че Путин е заявил на Белия дом и на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, че възнамерява да окупира региона на Донбас до края на 2025 г. В интервю за ABC News, публикувано на 9 септември, лидерът на нападнатата от Русия страна заяви: „Тоест, той (Путин) казва, че в рамките на три до четири месеца, и това е казал на американците, на Белия дом и на представителя на президента Тръмп Уиткоф, че ще превземе Донбас в рамките на два до три месеца, максимум четири месеца“.

Донбас е източната част на страната, която обхваща областите Донецк и Луганск. Русия нахлу в Донбас през 2014 г., преди да започне пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г.: Лавров: Нито Крим, нито Донбас някога са били цел на Русия.

Украинският лидер предупреди, че плановете на Москва могат да струват „години и милион души“, или дори „два или три милиона трупа“, ако Русия ускори офанзивата си. След срещата на стопанина на Кремъл с Тръмп в Аляска на 15 август няколко западни издания цитираха свои източници, които посочваха, че Путин е поискал Украйна да отстъпи Донбас като предварително условие за мир. В замяна Москва щяла да замрази войната по настоящите фронтови линии: Уж като "отстъпка": Путин предложил идея, която ще сбъдне негова 11-годишна мечта в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Източник от украинската президентска администрация по-рано заяви пред Kyiv Independent, че предложението на Москва ще изисква Киев да се оттегли от контролираните от Украйна части на Донецка и Луганска област в замяна на оттеглянето на Русия от части от Сумска и Харковска област. Кремъл не е потвърдил публично такъв план. Но Зеленски многократно предупреждава, че ако Донбад бъде отстъпен, то през сравнително благоприятния терен руснаците ще имат лесни пътища към Харков и Днипро за евентуална бъдеща офанзива.

Максималистичните искания на Русия включват пълен контрол над четирите украински региона, които тя окупира незаконно и само частично – областите Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие. Путин също така настоява за забрана на членството на Украйна в НАТО.

Според източници на Reuters Путин вярва, че армията му „печели“ на бойното поле, въпреки че от ноември 2022 г. Русия е завзела по-малко от 1% допълнителна украинска територия. Зеленски заяви на 20 август, че на Русия ще са необходими още поне четири години, за да завземе напълно Донбас.

Путин се страхува от ветераните от войната в Украйна

Три източника, близки до Кремъл, са казали пред агенция Reuters, че руският диктатор се страхува от сценарий, свързан с войната в Украйна. Путин вижда завръщането на голям брой ветерани от фронта като „потенциален риск, който иска да управлява внимателно, за да избегне дестабилизиране на обществото и политическата система, която е създал“, гласи информацията. Според един от цитираните източници Кремъл се страхува от повторение на социалните вълнения след войната в Афганистан, когато завръщащите се ветерани допринесоха за растежа на организираната престъпност: ISW: Ветераните от Украйна клатят режима на Путин, демобилизация няма да има дори след примирие.

Много от тези, които се завръщат към цивилния живот, никога няма да получават заплати, близки до тези, които са получавали като ветерани от войната, което също би предизвикало недоволство. Информацията на агенцията гласи още, че масовото завръщане на ветераните може да бъде опасно и за руската политическа система.

Руските загуби в Украйна: актуални данни от ген. Сирски

Русия е загубила близо 300 000 войници през 2025 г., съобщи главнокомандващият украинската армия ген. Олександър Сирски на 9 септември и придружи публикацията си в социалните мрежи с ВИДЕО 18+. Точното число, което той цитира, е 299 210 души. Въпреки че Москва не оповестява публично данните за жертвите, украински официални лица твърдят, че руските загуби са приблизително три пъти по-големи от тези на Украйна.

От началото на пълномащабната инвазия Русия е загубила повече от 1 милион войници, като около 30% от тези жертви са настъпили през последните девет месеца, според украински военни оценки. Западните разузнавателни служби до голяма степен подкрепят оценките на Киев, като британското разузнаване съобщи през август, че загубите на руските войски надхвърлят един милион. Въпреки тежките загуби и само незначителни придобивки Русия остава ангажирана с максималистичните си искания в Украйна.

През последните четири месеца руските териториални придобивки са станали по-малко скъпи в сравнение с пролетта на 2025 г., а руските сили понасят по-малко жертви на квадратен километър завзета територия. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) оценява, че руските сили са спечелили общо 1910 квадратни километра територия в Украйна през май, юни, юли и август 2025 г., а ежедневните доклади на украинския генерален щаб за руските жертви показват, че руснаците са понесли 130 160 жертви през същия период, което прави средно 68 жертви на квадратен километър, завзети между май и август 2025 г. За справка: руските сили са завзели 499,28 квадратни километра през май 2025 г.; 465,8 квадратни километра през юни 2025 г.; 445,88 квадратни километра през юли 2025 г.; 499,43 през август 2025 г. Данните на украинския генерален щаб показват, че руснаците са понесли 35 370 жертви през май 2025 г.; 32 680 през юни 2025 г.; 33 230 през юли 2025 г.; и 28 880 през август 2025 г. Това означава, че руските сили са имали средно около 71 жертви на квадратен километър през май 2025 г.; 70 жертви на квадратен километър през юни 2025 г.; 75 жертви на квадратен километър през юли 2025 г. и 68 жертви на квадратен километър през август 2025 г. Броят на руските жертви на квадратен километър е намалял значително през последните четири месеца в сравнение с периода януари-април 2025 г., когато силите на Путин са загубили 99 жертви на квадратен километър средно.

Вероятно броят на руските жертви в Украйна е намалял, тъй като Русия отново заложи на използването на дронове, за да постигне някои ефекти от въздушното прекъсване на бойното поле, водено главно от операторите от руския център „Рубикон“ за съвременни безпилотни технологии.

Същевременно Русия показа как промива мозъците на децата с военна пропаганда. В Ростовска област властите организираха „патриотичен поход за издръжливост“ за деца на възраст от осем години нагоре. Под виковете „бойци от СВО (специалната военна операция)“ ученици в камуфлажни униформи тичаха по брега на река Дон, пълзяха през кал и вода, носеха имитации на пушки и дори се упражняваха в „хвърляне на гранати“.

How does Russia brainwash children? The military propaganda push is in full swing.



In the Rostov region, authorities staged a “patriotic endurance march” for kids as young as eight. To the shouts of “SVO fighters,” schoolchildren in camouflage ran along the Don River, crawled… pic.twitter.com/RWAmWcj7qE — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025

Оръжие за Украйна и санкции срещу Русия: развитие

САЩ изискват от Европейския съюз да се откаже от руския петрол и газ в замяна на нов пакет от санкции срещу Москва, съобщава Financial Times. Американският министър на енергетиката Крис Райт заяви, че ЕС трябва да замени вноса на руски петрол и газ с доставки от САЩ. Според него тази стъпка не само ще отслаби финансирането на руската военна машина, но и ще помогне на Брюксел да изпълни условията на търговското споразумение с Щатите, което изисква покупки на американски енергийни продукти на стойност 750 милиарда долара до 2028 г.: Сделката с Тръмп: Спусна ли ЕС бариера пред мечтата си за чиста енергия?

Райт подчерта, че прекратяването на вноса на руски газ и петрол ще даде силен стимул на Вашингтон да предприеме по-твърди действия в санкционната си политика срещу Русия.

Малко по-късно се появи новината, че Shell е подписал 10-годишен договор за доставка на природен газ с унгарската компания MVM CEEnergy. Унгарският външен министър Петер Сиярто съобщи, че това е най-голямата и най-дългосрочна сделка на Будапеща със западен доставчик на енергия. Вносът на руски газ обаче ще продължи, категоричен е топ дипломатът на Унгария.

Съгласно договора Shell – най-големият търговец на втечнен природен газ в света – ще доставя около 200 милиона кубически метра газ годишно на MVM, считано от януари 2026 г. Той ще се транспортира през терминал в Хърватия, ще се регазифицира и след това ще се доставя през газопровода Унгария-Хърватия. Унгария консумира около 8 милиарда кубически метра газ годишно и остава най-големият купувач на руски газ в Европейския съюз. Повечето страни от ЕС значително намалиха вноса от Москва след пълномащабната ѝ инвазия в Украйна през 2022 г., но не и Унгария и Словакия.

Докато ЕС и САЩ координират нови санкции срещу Москва във Вашингтон, републиканският конгресмен Джо Уилсън, който е член на Комитета по въоръжените сили в Камарата на представителите, заяви, че атаката на Русия с дронове срещу Полша е причина администрацията на Доналд Тръмп незабавно да наложи строги санкции срещу Кремъл и да увеличи военната подкрепа за Украйна: Полша затвори няколко летища след руска атака с дронове до границата с Украйна.

В социалната мрежа X Уилсън нарече инцидента „пряка атака срещу съюзник на НАТО“. „Русия атакува съюзника на НАТО Полша с ирански дронове по-малко от седмица след като президентът Тръмп прие президента Навроцки в Белия дом. Това е акт на война и ние сме благодарни на съюзниците от НАТО за бързата им реакция на продължаващата необоснована агресия на военния престъпник Путин срещу свободните и трудолюбиви народи“, написа той.

Уилсън призова администрацията на Тръмп да наложи санкции, които биха могли да парализират руската военна машина, и да предостави на Украйна модерно оръжие за удари по руска територия. „Путин вече не се задоволява само с поражението в Украйна чрез бомбардиране на майки и бебета, а сега тества нашата решителност директно на територията на НАТО. Путин заяви, че „Русия не познава граници“. Свободните и проспериращи нации ще научат Русия какво са граници“, подчерта конгресменът.

Обединеното кралство ще финансира хиляди далекобойни дронове за Украйна като част от военната си помощ, заяви британският министър на отбраната Джон Хийли на 9 септември по време на среща на Контактната група за отбрана на Украйна във формата "Рамщайн" в Лондон. Срещата е №30 на групата. Дроновете ще бъдат произведени във Великобритания и доставени в Украйна в рамките на следващите 12 месеца, заяви Хийли, подчертавайки, че Лондон ще продължи да подкрепя усилията на Киев за прекратяване на войната.

Германският министър на отбраната Борис Писториус, който се изказа на същата среща, заяви, че са доставени първите установки за изстрелване на ракети от две системи за противовъздушна отбрана Patriot, които Германия е обещала на Украйна. И още: Украйна атакува окупирания Донецк, Канада и Германия с нова военна помощ за Киев (ВИДЕО).

Германската отбранителна компания Rheinmetall ще предостави на Украйна мобилни системи за противовъздушна отбрана Skyranger, предназначени за противодействие на дронове, по договор на стойност „стотици милиони евро“, заяви главният изпълнителен директор Армин Паппергер пред германската телевизия ZDF на 8 септември. Системата, която може да бъде монтирана на танкове Leopard, може да охранява площ от 4 на 4 километра, осигурявайки пълна защита срещу заплахи от дронове. Договорът, който ще бъде подписан в Лондон на 10 септември, предвижда първите единици да бъдат доставени в Украйна до края на годината.

Rheinmetall will deliver Skyranger drone-defense systems to Ukraine this year.



CEO Armin Papperger announced that the contract will be signed on September 10 at the DSEI exhibition in London.



Skyranger is a mobile anti-aircraft system that can be mounted on Leopard tanks and… pic.twitter.com/4I6qO1uMDW — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Повишение във военната активност в Украйна на дневна база отчита Генералният щаб на украинската армия. На 9 септември са станали 200 бойни сблъсъка, което е с 5 повече спрямо 8 септември. Руснаците са хвърлили 93 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 55 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 24 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4838 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 100 по-малко. Руската армия е използвала 5777 FPV дрона, което е с около 260 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Половината от руските пехотни атаки за денонощието са станали в Покровското направление и в спомагателното от юг Новопавловско направление – съответно 60 и 40 спрени руски щурма, сочи сводката. В Северското направление са станали 21 сблъсъка, в Лиманското - 16, а в Торецкото - 14. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сражения за изминалите 24 часа.

Потвърден руски напредък има в Новопавловското направление, показват нови геолокализирани кадри. Силите на Путин са вече в източната част на Муравка, което е на запад от Новониколаевка. Това сочи, че те напредват още към административната граница на Донецка с Днепропетровска област.

Украинците, на свой ред, си връщат позиции в тактическата зона Константиновка - Дружковка. Основен път свързва тези две населени места, които се намират северозападно от Торецк. Сега геолокализирани кадри показват, че ВСУ са вече в Катериновка, което е югоизточно от Константиновка.

Украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов обръща внимание на Лиманското направление, където, по думите му, логистиката в посока Лайман е изключително лоша. "Повечето от нараняванията се случват по време на ротациите. Необходимо е да се увеличи времето на служба на позициите, за да се намали броят на заместванията и да се спаси животът на военнослужещите. Единственият вариант е да се увеличи значително натискът върху екипажите на вражеските безпилотни летателни апарати", допълва той.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" пише, че тежките сражения продължават в посока Суми. "Врагът не се отказва от опитите си да пробие десния фланг на настъпващата Северна група сили. През последните 24 часа врагът е направил три неуспешни контраатаки: две в близост до Андреевка от 225-и отделен полк и една в близост до Алексеевка от 78-и отделен щурмов полк", допълва той: Зеленски: Руските удари срещу Херсон продължават, тежки боеве се водят край Суми (ВИДЕО).

Каналът поставя акцент и върху Харковска област - при Вовчанск (Волчанск), на левия бряг на река Волча: "Нашите щурмови групи разширяват плацдарма, врагът провежда неуспешни контраатаки. Води се борба за всяка къща". Имало руски напредък със 150 м на левия бряг на Вовчанск и руснаците заели три сгради. "Тежки контраатаки" продължават в гората западно от Синелников.

В Зарично, на изток от Лиман, руснаците сваляли украинските знамена, поставени от ВСУ наскоро, и ги заменяли с техни над църквата „Свети великомъченик Георги Победоносец“ в северозападната част на селището и над училището. Продължават тежките сражения за Серебрянската гора, пише "Два майора".

В Новопавловското направление руснаците напредвали активно по река Вороная и започли да атакуват Сосновка, добавя руският източник. Украинските въоръжени сили са направили два опита за контраатака. "Нашите сили също напредват в горските пояси на северните подстъпи към Новопетровско", допълва каналът.

Украйна продължава да поразява руски петролни мощности

Украйна продължава да нанася удари по руската енергийна инфраструктура. Командирът на украинските безпилотни системи майор Роберт „Мадяр“ Бровди съобщи, че на 7 септември е нанесен удар по нефтопреносна станция „Второво“ на „Транснефт“ в Пенкино, Владимирска област на Русия. Има сериозни щети. Бровди съобщи, че станцията е пренасяла дизелово гориво до нефтопровода към Москва. Сателитни снимки, събрани на 9 септември, показват повреди на най-малко два резервоара в помпената станция.

Източници от Главната военна разузнавателна служба (ГУР) на Украйна съобщиха на украинските медии, че най-малко четири експлозии са разтърсили квартал в град Пенза в едноименната руска област в нощта на 8 срещу 9 септември. Те са повредили и преустановили работата на два тръбопровода на неуточнена главна нефтопроводна мрежа с капацитет от два милиона барела на ден. Източниците от ГУР заявиха, че още два регионални газопровода са претърпели щети на същото място и че и двата са участвали активно в поддържането на руската армия в Украйна.

Украинската медия "Суспилно" съобщи, че експлозия е повредила главния нефтопровод Куйбишев-Лисичанск в район Красноармейски, област Саратов, в нощта на 8 срещу 9 септември. Според информацията нефтопроводът снабдява руската армия и има годишен капацитет от 82 милиона тона.

Война на ракети и дронове

Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ - 9 срещу 10 септември - 122 украински дрона са били свалени от силите за противовъздушна отбрана: 21 над Брянска област, 17 над анексирания Крим, 12 над Воронежка област, по 11 над Белгородска, Курска и Краснодарска област, 9 над Орловска област, 5 над Калужка област, 3 над Рязанска област, по 2 над Нижегородска, Ростовска и Тверска област, 1 над Тулска област. А 15 украински безпилотни летателни апарата са унищожени над Черно море.

Украински дронове атакуваха Белгород, като сградата на регионалното правителство е повредена, съобщават местните власти. „Сградата на правителството на област Белгород отново беше атакувана от безпилотен летателен апарат. Взривът повреди фасадата и стъклата. Освен това частна къща се възпламени от падащи отломки от сваления дрон – пожарната е локализирала източника на пожара. Всички служби за спешна помощ са на място. Информацията за други последствия се изяснява“, обяви губернаторът Вячеслав Гладков. Според предварителна информация няма жертви, добави той.

В нощта на 10 септември (от 17:00 часа на 9 септември) руските сили са нанесли комбиниран удар на територията на Украйна, използвайки ударни безпилотни летателни апарати и ракети. Засечени са 458 въздушни ударни средства, съобщиха украинските военновъздушни сили. Става въпрос за 415 безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“, „Гербер“ и други типове дронове, 42 крилати/авиационни ракети Х-101/"Калибър"/Х-59(69) и 1 балистична ракета "Искандер-М"/KN-23.

Според предварителни данни - към 09:00 часа системите за противовъздушна отбрана са свалили или обезвредили с електронно заглушаване 413 въздушни цели. От тях 386 са дронове, а 27 - крилати/въздушни ракети Х-101/"Калибър"/Х-59(69).

По-рано бе отбелязано, че 16 ракети и 21 ударни безпилотни летателни апарата са поразили 17 места в Украйна. "Най-малко осем вражески безпилотни летателни апарата са пресекли държавната граница на Украйна в посока Република Полша", съобщиха украинските ВВС: При руска атака срещу Украйна: Полша използва оръжия срещу "враждебни обекти".

Един човек е загинал, а друг е ранен при руски удари в региона на Житомир, съобщават местните власти. Атаката е била с дронове и крилати ракети, съобщи Виталий Бунечко, който е ръководител на Житомирската областна военна администрация. Няколко граждански предприятия и частни домове са били повредени. Последствията се отстраняват, добави той.

Пожар е пламнал в предприятие в Лутски район на Волинска област в резултат на руска атака. До пристигането на спасителите пожарът обхвана площ от 1000 квадратни метра. Пожарникарите се нуждаеха от няколко часа, за да потушат огъня, отбелязаха от спешната служба.

