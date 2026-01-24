Русия отиде на преговори с още повече условия. Z-каналите ридаят, че замразените активи все пак ще са за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кремъл се опитва да принуди американския президент Доналд Тръмп да се откаже от преговорите с Украйна и Европа, които води, и да се съгласи с исканията на Русия, отправени по време на срещата на върха между републиканеца и диктатора Владимир Путин в Аляска през август 2025 г. Руският президентски съветник Юрий Ушаков заяви след срещата на Путин на 22-23 януари с американската делегация, водена от Стив Уиткоф, че „няма надежда“ за постигане на дългосрочно уреждане на войната без разрешаване на териториалния въпрос според „формулата“, за която САЩ и Русия уж са се споразумели в американския град Анкъридж.

Украйна прави отстъпки, Русия - не

Вчера говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Кремъл счита за „нецелесъобразно“ да „се впуска публично в подробности“ относно „формулата от Анкъридж“, но че изтеглянето на украинските сили от целия Донбас (областите Луганск и Донецк) е важно условие за постигане на мирно уреждане. Така Москва продължава да не отстъпва от максималистичните си цели в Украйна - ако поеме контрол над т.нар крепостен пояс в Донбас, който тя все още не контролира и не може да превземе вече 12-а година, то отбраната на украинците към вътрешността на страната ще е сериозно подкопана при нова атака на Русия в бъдеще: Украйна "да напусне Донбас": Русия отиде на тристранни преговори без намерение за отстъпки.

Източник, близък до Кремъл, заяви пред Reuters следното - Москва счита, че „формулата от Анкъридж“ включва отстъпването на целия Донбас от Украйна на Русия и замразяването на настоящите фронтови линии в други части на Южна и Източна Украйна. Източникът обаче не конкретизира руските искания относно окупираните райони в североизточните области Суми и Харков. Длъжностни лица от Кремъл често споменават „буферните зони“, създадени от руското настъпление там - например военният министър Андрей Белоусов заяви, че те били важни за "защита" на окупираната територия на Луганска област.

Снимка: Kremlin.ru

Длъжностните лица от руската Държавна дума (парламента), чиято реторика е насочена предимно към руското население, а не към международната аудитория, същевременно продължават да изразяват недоволството си от всяко споразумение, което замразява настоящите линии в Южна Украйна. Членът на Комисията по отбрана на Думата Андрей Колесник каза на 23 януари, че Русия се нуждае от международно и украинско признаване на „съставните единици“, описани в руската Конституция, като се позова на целия Кримски полуостров и областите Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон - незаконно анексирани от режима на Путин с подправени референдуми.

Длъжностни лица от Кремъл, включително Путин, наскоро повториха и другите искания на Русия, които не са свързани с украинската територия, а именно условието НАТО да спре разширяването си и да се върне към границите си от 1997 г.

През последните седмици Тръмп проведе разговори с Украйна и Европа, които доведоха до значителен напредък в определянето на условията, необходими за осигуряване на траен и надежден мир. Тези преговори, водени от САЩ, доведоха до значителни отстъпки от страна на Киев - например промяна на украинските закони, за да се позволи провеждането на избори по време на настоящия период на военно положение.

Междувременно Русия се ангажира за първи път с тристранни преговори - на 23 и 24 януари в Абу Даби се водят разговори за разрешаване на войната в Украйна с Киев и Вашингтон, но според украинската страна по-скоро трябва да се използва думата "консултации". Руснаците ясно заявиха, че не са готови на отстъпки - това стана ясно от думите на Песков, че украинската армия задължително трябва да отстъпи от Донбас.

Reportedly, the video shows the first footage of US, Ukrainian, and Russian delegation heads meeting UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi today. pic.twitter.com/cJkUOcfuh5 — WarTranslated (@wartranslated) January 23, 2026

Председателят на Комисията по външни работи на Съвета на федерацията на Русия (горната камара на парламента) Григорий Карасин заяви на 23 януари, че руските преговарящи в Абу Даби имат правомощията да изискват решения на стратегическите и политическите въпроси, които Москва очерта в началото на своята мащабна инвазия - вероятно тук се включват и ултиматумите на Русия към НАТО от 2021 г. Путин неколкократно е демонстрирал, че неговите изисквания са по-големи от тези, заложени в предложения от САЩ 28-точков мирен план, писан под диктовката на Кремъл, и в последващите мирни планове на Съединените щати, Украйна и Европа.

Дългосрочната подкрепа за Украйна: ЕС с "пакет за просперитет" на стойност стотици милиарди

Дългосрочната подкрепа за икономиката и възстановяването на Украйна е от съществено значение за нейната сигурност, но тя не може да замести солидните гаранции за сигурност, които да възпрат бъдеща руска агресия, смята американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

На 23 януари Володимир Зеленски отбеляза, че Тръмп подкрепя идеята за зона за свободна търговия в Украйна, която, по думите му, ще помогне на украинските предприятия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че ЕС е почти завършил работата си със САЩ и Украйна по „пакет за просперитет“ за възстановяването на страната. Politico писа вчера, че проектът на плана за просперитет очертава 10-годишно споразумение, което включва ускоряване на членството на Украйна в ЕС (твърди се, че ще стане през 2027 г.) и инвестиции от САЩ, ЕС и международни организации във възстановяването на Украйна.

По-конкретно: САЩ и ЕС имат за цел да привлекат 800 млрд. долара за възстановяването на Украйна след войната в рамките на тези 10 години, включително 100 млрд. евро от бюджета на ЕС и американски инвестиции в минерали, енергетика и инфраструктура, гласи информацията на брюкселското издание. Унгарският премиер Виктор Орбан - най-проруски настроеният лидер от държава членка на ЕС - разбира се, се обяви срещу плана и заяви, че Будапеща няма да плаща нищо за украинците. А руски военни блогъри като Fighterbomber вече се жалват и явно се примиряват със загуба на замразените руски активи при реализиране на плана на ЕС.

Meanwhile, Russian Z-blogger Fighterbomber, commenting on the $800B Ukraine recovery plan, seems to have almost come to terms with losing Russia's frozen assets. pic.twitter.com/Qlyzo2rdA7 — WarTranslated (@wartranslated) January 23, 2026

Само че за Киев е също толкова важно да има надеждни гаранции за сигурност, които да възпират по ефективен начин бъдещи руски агресии, да осигуряват силата на украинската армия и да включват мощни партньорски сили за подкрепа, оценява ISW. На 23 януари Зеленски заяви, че е готов да подпише основния документ за гаранции за сигурността между САЩ и Украйна, който ще бъде ратифициран от украинския парламент и Конгреса на САЩ, а Фон дер Лайен съобщи, че ЕС също отбелязва напредък в окончателното формулиране на гаранциите за сигурността, които Коалицията на желаещите обсъди в Париж на 6 януари. Кремъл многократно е заявявал, че Русия счита за неприемливи всякакви гаранции за сигурност, необходими за осигуряване на траен мир, и многократно е изисквал значително намаляване на украинската армия и е отхвърлял разполагането на чуждестранни войски в следвоенна Украйна.

Руските искания не спират дотук - от изказвания на Путин, Песков и Ушаков през последните дни анализаторите от ISW вадят заключението, че Русия иска да използва своите активи, замразени в САЩ, за да подпомогне икономиката си и да компенсира разходите за пълномащабната инвазия. Режимът в Кремъл намекна, че тези средства трябва да бъдат разблокирани, за да се допринесе с тях за цената, която Москва трябва да плати - 1 милиард долара, ако иска да е постоянен член на Съвета за мир на Тръмп. Това е било обсъдено с американската страна, а целта на Москва е парите от активите да отидат за възстановяване не на щетите по украинските земи, а на окупираната част от Украйна или на Курска област в Русия.

Руските пропагандисти са неспокойни след обявена нова цел на Украйна

А руските пропагандисти изведнъж се почувстваха неспокойни, след като новият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров постави цел от 50 000 убити руски окупатори месечно. Това е "сериозно предизвикателство" за армията ни, не крият Z-блогъри и други военни кореспонденти. Новата стратегическа цел на Украйна, за да бъде сложен край на пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, бе обявена след данни, че през декември 2025 г. са били елиминирани 35 000 руски войници, по думи на Федоров: Новата стратегическа цел на Украйна: По 50 000 убити руски войници месечно (ОБЗОР - ВИДЕО).

Елиминирането на руски войници в Украйна ще става с дронове или координирани с дронове артилерийски удари, обясняват руските пропагандисти. Те дори споделят, че обявеното число от 50 000 жертви на месец може да бъде "напълно постижимо".

Russian propagandists are suddenly uneasy after Ukraine’s new defence minister set a goal of 50,000 monthly drone strikes on Russian occupiers, calling it “a serious challenge” for the Russian army. pic.twitter.com/01tKhdmwJf — WarTranslated (@wartranslated) January 23, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Рязък спад в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. След като на 22 януари е имало 222 бойни сблъсъка, то вчера - на 23 януари - са отчетени едва 136, т.е. с 86 по-малко. На 21 януари бяха 154. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 223 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е само с три по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3840 изстреляни снаряда, като това е с около 300 повече за денонощие. Руската армия е използвала 7615 FPV дрона, което е с около 1750 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление отново е най-горещо - с 41 спрени руски пехотни нападения за денонощието, твърди украинската армия. Данните на генщаба сочат, че в спомагателното от юг Олександриевско направление са станали още 5 атаки. На второ място по интензивност на сраженията е направлението при Гуляйполе в Запорожка област, където украинската армия твърди, че е отблъснала 22 руски щурма. Още 20 нападения на армията на Путин са станали в Константиновското направление, като и самият град Константиновка е посочен в сводката като зона на боеве. Единственият друг сектор от фронта с двуцифрен брой атаки за 24 часа е Лиманското направление с 12.

Според геолокализирани кадри руската армия е напреднала в района на Славянск в Донецка област. Там придвижването е северно от Свято-Покровско, тоест източно от град Славянск и западно от Северск.

Освен това има руски напредък в Днепропетровска област - югоизточно от Новопавловка (вижте геолокализация, само за абонати на Telegram).

Има обаче и ВИДЕО 18+, показващо как 42-ра механизирана бригада на украинската армия е отблъснала опит за пробив на руските сили близо до Новопавловка. Руските войски са се опитали да напреднат с четириколки, но са били спрени и унищожени от украинския огън, хвали се бригадата.

Провалът на руската пропаганда, че Купянск е превзет, се вижда на поредни кадри, показващи истинската реалност - че градът е изцяло под украински контрол. Остатъците от руските „освободители“ се събират и си тръгват с раници и със свои другари на гръб.

Kupiansk direction. The Russian occupiers’ tour here is coming to an end



What’s left of the “liberators” is being packed into backpacks and carried off to their happy wives. pic.twitter.com/LPgHAVegSL — NEXTA (@nexta_tv) January 23, 2026

Руските Z-канали обаче не се предават. "Тежките сражения в Купянск продължават, като се появяват доказателства, че нашите части провеждат отбрана по периметъра в центъра на града, което противоречи на официалните твърдения за пълен контрол над града. По на юг украинските въоръжени сили оперират с превозни средства в близост до Купянск-Вузловий, а нашите оператори на безпилотни летателни апарати се сражават с врага денонощно", твърди руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора".

Той също така посочва, че Северната група сили на руската армия вчера е "освободила" село Симиновка, южно от Вовчанск. Става въпрос за северната част на Харковска област. "Четирима военнослужещи от 57-ма отделна моторизирана стрелкова бригада на украинските въоръжени сили бяха взети в плен", твърди източникът.

Вижте какво се случи във войната на ракети и дронове между Русия и Украйна през нощта на 23 срещу 24 януари: