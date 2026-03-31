Руски пропагандисти искат от Путин "позорно примирие" и край на войната, но Тръмп може да обърка всичко (ОБЗОР - ВИДЕО)

Оперативната и стратегическата способност на Украйна да нанася все по-големи загуби на Русия предизвиква нарастващо безпокойство в руското ултранационалистично информационно пространство. Известен военен и политически коментатор заяви (8:28 мин. във видеото) в ефир, че икономическият потенциал на Запада е по-голям от този на Москва и това става очевидно и във военно отношение, тъй като „подкрепяните от Запада“ украински удари с дронове срещу Руската федерация все по-често включвали стотици безпилотни машини. Коментаторът твърди, че мащабът на такива удари само ще се увеличава и че Русия не може да произведе достатъчно ракети прехващачи, за да се съревновава със западния икономически потенциал, поради което е „обречена на поражение“ и принудена незабавно да „реши проблема с прекратяването на войната“.

Той твърди, че Русия трябва или да се съгласи на „позорно примирие“, или решително да победи Украйна чрез стратегическа офанзива. Само че според него руското ръководство не е политически готово да проведе такава офанзива - затова вече работело за постигането на „позорно примирие“.

Изявленията идват на фона на продължаващите успешни украински удари срещу руската нефтена инфраструктура в Балтийско море, които оказват осезаемо въздействие върху руската икономика. Атаките започнаха на 24 март и досега са прекъснали значителна част от руския износ на петрол, включително от най-голямото пристанище в страната за износ на суров нефт в Балтийско море – Приморск. Ударите в Уст-Луга, друго голямо пристанище там, не спират: За пети път: Украйна бомбардира руското пристанище Уст-Луга, има щети (ВИДЕО).

Провоенните гласове в руското информационно пространство започват да признават успехите на Украйна на фронта, кампанията с балистични ракети със среден обсег и адаптациите на дроновете. Например известният руски ултранационалистичен военен блогър Юрий Подоляк се оплака на 26 март, че руските сили няма да могат да обърнат неблагоприятната ситуация на бойното поле през следващите месеци и че „доста успешните“ украински контраатаки са нарушили способността на Москва да продължи настъплението си през 2026 г.

❗️❗️❗️ 🇷🇺 Prominent pro-war Russian blogger Yuri Podolyaka admits major setbacks



📌 “We won’t be able to turn the situation around in the coming months. Our opponent (Ukraine) is extremely serious — even NATO is learning from them.”



🔹 Podolyaka stated that Russia is losing… pic.twitter.com/7W2cUcRjiu — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) March 29, 2026

Руски Z-блогъри напоследък отбелязват, че украинските сили „превъзхождат“ руските по отношение на способността им да се адаптират технологично, хвали се качеството на украинските дронове прехващачи и се критикува руското военно ръководство за бавната му реакция към адаптациите спрямо украинските безпилотни средства.

А Украйна продължава да демонстрира висока технология и иновации в небето - вижте в поредни видеа как дрон прехващач STING унищожава руски безпилотен летателен апарат "Шахед" (сблъсъкът е заснет от друга система STING) и как дрон прехващач P1-Sun настига и унищожава друг "Шахед":

Ukrainian STING interceptor drone destroyed a Russian Shahed UAV in mid-air, with the engagement recorded by another STING system. #Ukraine pic.twitter.com/2KYPBSZokq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 30, 2026

A Ukrainian P1-Sun interceptor drone caught up with and destroyed a Russian Shahed drone. pic.twitter.com/Yr4xcbUqug — WarTranslated (@wartranslated) March 30, 2026

Руснаците явно използват друга, "мръсна" тактика - Националната полиция на Украйна съобщи, че страната е залята от вълна от фалшиви бомбени заплахи. От 11:00 часа на 30 март анонимни имейли се изпращат до държавни органи, училища, банки, фирми и други институции. Полицията съобщава, че към вчера са получени поне 1200 такива съобщения. Проверени са около една пета от тях и нито едно не се е потвърдило. По места бяха пратени сапьорски екипи, екипи с кучета и разследващи.

Ще има ли примирие за Великден и скорошна перспектива за дългосрочен мир?

Украйна продължава да прави отстъпки и да демонстрира готовност за преговори с Русия, въпреки че руските власти отхвърлят опитите на Киев да заеме преговорна позиция, която не включва капитулация, пише американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Твърдението е направено на база на думите от 30 март на украинския президент Володимир Зеленски. Той заяви, че Украйна е готова да приеме временно примирие за великденските празници (вероятно православния Великден на 12 април), независимо дали то ще бъде под формата на пълно прекратяване на огъня, или ще е просто мораториум върху ударите по енергийна инфраструктура.

Председателят на Комисията по външни работи на Съвета на Федерацията на Русия (горната камара на парламента) Григорий Карасин отговори, като заяви, че изявленията на Зеленски не трябва да се приемат насериозно. Това за пореден път показва доколко Кремъл е заинтересован от добросъвестни преговори и доколко желае мир в Украйна.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп не вижда друг начин да се сложи край на войната в Украйна освен чрез предаване на целия регион Донбас в ръцете на Русия, заяви отделно Зеленски пред Axios. Изданието отбеляза, че президентът е загрижен, че след края на войната с Иран офисът на Тръмп ще възобнови натиска върху Киев да предаде и останалата част от Донецка област - т.нар. крепостен пояс на Украйна, за да се сложи край на войната.

„Те искат да сложат край на войната. Това, което ме тревожи, е, че те виждат само един начин да го направят. Сигурен съм, че Тръмп и екипът му искат да сложат край на войната. Но защо ние трябва да плащаме за това? Ние не сме агресорите. Те не виждат друг начин да спрат Путин, освен да изтеглят украинските войски от нашата територия. Това, което ме тревожи, е, че никой не оценява истински опасността, която това решение представлява за нашата сигурност", смята украинският лидер.

В интервю за израелския "Канал 12" пък той заяви, че израелският премиер Бенямин Нетаняху поддържа баланс между Русия и Украйна въпреки подкрепата на Москва за най-големия враг на израелците - Иран. Според него израелският лидер взема решения, основани на националните интереси. Зеленски добави, че Киев е дал сигнал за готовност за диалог, като подчерта взаимните възможности, които двете страни могат да си предложат. Ние имаме нещо, което той няма, и обратното - в такъв смисъл бяха думите на украинския президент, като вероятно има предвид опит и технологии в защитата от дронове срещу така нужните за Киев ракети прехващачи.

Zelensky said Benjamin Netanyahu balanced between Russia and Ukraine despite Russia’s support for Iran, noting Israel’s leader made decisions based on national interests. He added Kyiv had signaled readiness for dialogue, highlighting mutual capabilities both sides could offer.… pic.twitter.com/WY8mZWbZ5x — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 30, 2026

Украйна ще доставя оръжие и отбранителни технологии - включително системи, които могат да спомогнат за отблокирането на Ормузкия проток - на страните от Персийския залив в рамките на нови споразумения, заяви още Зеленски пред журналисти на 30 март. „Всички споразумения, които ще бъдат официално сключени, са изключително важни за нашата страна“, каза той. „Украйна никога досега не е сключвала подобни споразумения с този регион".

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Още по-голямо намаление на интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна на дневна база регистрира украинският генщаб. На 30 март са станали 140 бойни сблъсъци спрямо 147 на 29 март, тоест със 7 по-малко. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 266 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 29 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3964 изстреляни снаряда, като тук разликата е със около 50 нагоре. Руската армия е използвала 9132 FPV дрона, което с около 220 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Покровското направление отново е най-горещо с 29 отбити руски пехотни атаки там, твърдят Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) - Мирноград и Покровск пак са посочени като места на активни боеве. В спомагателното от юг Олександриевско направление са станали 9 бойни сблъсъка. Общо 17 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Други 13 нападения руснаците са осъществили към Гуляйполе в Запорожка област. Отново в Купянското направление има двуцифрен брой сблъсъци - общо 11, включително в самия Купянск.

Украинските сили са напреднали в Олександриевското направление, като са си възвърнали около 440 кв. км и са освободили 9 населени места, включително 2 в Запорожка област и 7 в Днепропетровска област, твърдят частите от украинската армия, които действат там. Мерките за стабилизиране продължават в още 3 населени места, тъй като руснаците се опитват да подсилят района с резерви, казват от ВСУ.

Ukrainian forces advanced on the Oleksandrivsk axis, regaining about 440km² and liberating 9 settlements, including 2 in Zaporizhzhia and 7 in Dnipropetrovsk regions. Stabilization measures continue in 3 more settlements as Russian forces attempt to reinforce the area with… pic.twitter.com/ekl3ZzGuaR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 30, 2026

Югоизточно от Лиман има потвърден с геолокализирани кадри украински напредък - в южната част на Ямпол. Това е развитие от сблъсъците в Славянското направление.

RU 204th Special Purpose Akhmat Regiment "Shram" detachment attacks UA position with FPV drones@GeoConfirmed @UAControlMap

48.916374, 37.928388

Yampil', Donetsk

Source: https://t.co/kv9ou9dKfF pic.twitter.com/apXuS8HBUH — Zoam (@ZoamSc2) March 30, 2026

Кадри с геолокализация, публикувани на 29 март, сочат, че украинските сили наскоро са напреднали и по магистрала Т-0504 Покровск–Константиновка, т.е. източно от Константиновка.

1442nd Motorized Rifle Regiment attacks a Ukrainian soldier with a Vandal Drone in Konstyantynivka but the drone hits an object camouflaged in front of him@GeoConfirmed @UAControlMap

📌48.528226, 37.768185 pic.twitter.com/AJQg2lGYji — Audax (@AudaxonX) March 29, 2026

Геолокализирани кадри - ВИДЕО 18+ - от същия ден показват, че руските сили са напреднали в югозападната част на Степановка (южно от Дружковка) в същия район.

Руснаците наскоро са се придвижили и в югоизточната част на Мирно, тоест имат потвърден напредък югозападно от Гуляйполе.

Армията на Путин е осъществила и напредък в западната част на Запорожка област - югоизточно от Орехов - издигнали са знаме в югоизточната част на Луховско.

Война на ракети и дронове

През изминалата нощ - от 18:00 ч. на 30 март - Русия е атакувала Украйна с 289 ударни дрона, около 200 от които "Шахед". Според предварителни данни, ясни към 08:00 часа тази сутрин, противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила 267 дрона "Шахед", "Гербер", "Италмас" и други видове. Регистрирани са попадания на 20 безпилотни машини на 11 места, както и падане на отломки от свалени дронове на шест места. "Атаката продължава, във въздушното пространство има няколко вражески дрона. Спазвайте правилата за безопасност!", предупредиха от ВВС на Украйна.

Освен поне една жертва и ранени в Днепропетровска и Сумска област, за които ви съобщихме по-рано, има ранен мъж след атака с дронове в Одеска област. Той е получил помощ на място, съобщиха местните власти. Беше регистриран удар по девететажна жилищна сграда в район Киевски на областта. Фасадата, балконите и прозорците от втория до четвъртия етаж са повредени. Пожарът, предизвикан от удара, е потушен, добавиха от областната администрация.

В резултат на удар в Полтава е повредена многоетажна жилищна сграда - разрушен е таванът на най-горния етаж. Спасителите са евакуирали хората и са предали пострадалите на медицински екипи. Поне четирима души са ранени, сред които две деца. За съжаление, един човек е загинал, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Също така е регистрирано попадение в обект на производствената инфраструктура и на открита територия в региона, като пожарите са ликвидирани. В работата са се включили 63 спасители и 14 единици техника.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта силите за противовъздушна отбрана са свалили 92 украински безпилотни летателни апарата над областите Брянска, Белгородска, Ленинградска, Курскска, Новгородска, Ростовска, Самарска, Смоленска, Орловска, Калужка, Тверска и Московска. Най-сериозна от всички е поредната атака по пристанището Уст-Луга на Балтийско море. В град Шебекино, област Белгород, украински дрон е атакувал пътнически автобус, твърди губернаторът Вячеслав Гладков и добавя, че двама души са били ранени. Жена е получила нараняване от взрив и множество рани от шрапнели по торса и краката, а мъж е с нараняване от взрив и рани от шрапнели по рамото и гърдите. И двамата са били откарани в болница. Превозното средство е било повредено, гласи информацията на губернатора.

