Термометрите полудяват: Германия очаква най-горещия ден за годината

Очаква се Германия да преживее най-горещия ден за годината. Страната се подготвя и за продължителна гореща вълна. Метеорологичната служба съобщи, че за днес са в сила предупреждения за горещина в югозападните региони, а в петък и в събота те ще обхванат цялата страна. В сряда температурите в провинция Баден-Вюртемберг достигнаха 32,7 градуса, което е малко под тазгодишния национален рекорд от 33,4 градуса, отчетен на 26 май.

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Очаква се температурата да достигне до 35 градуса до края на деня, а утре могат да достигнат 38 градуса, като ще останат значително над средните стойности и през следващата седмица.

Най-високата температура, регистрирана някога в Германия, е 41,2 градуса през юли 2019 г., като рекордът за юни от 39,6 градуса е поставен през същата година.

"Топлинният стрес представлява сериозна заплаха за човешкото здраве", заяви метеорологът Себастиан Шаперт, като посъветва жителите да "избягват жегата колкото се може повече, да поддържат тялото и дома си прохладни и да се уверят, че пият достатъчно течности и възстановяват електролитите си".