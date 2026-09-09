Унгария загуби съдебната битка за замразените руски активи: Отиват за Украйна

Общият съд на Европейския съюз отхвърли жалбата на Унгария срещу решението на ЕС да използва извънредните печалби от замразените активи на Руската централна банка за помощ за Украйнa. Съдът на втора инстанция на блока заяви, че няма компетентност по този въпрос.

Общият съд на ЕС обяви жалбата за недопустима с аргумента, че решението за използване на приходите от замразените активи е взето в рамките на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС.

Припомняме как Унгария обжалва

Будапеща се опита да блокира превеждането на първия транш от приходите (около 1,4 милиарда евро), предназначени за финансиране на оръжейни доставки и възстановяване на Украйна. Унгария твърдеше, че заобикалянето на нейното вето от страна на останалите държави членки е незаконно.

Как ЕС заобиколи ветото

Тъй като Унгария се въздържа при първоначалното гласуване за създаване на механизма, Съветът на ЕС заобиколи ветото й като реши, че тя няма право на глас при последващото изпълнение и разпределение на средствата. Това позволи парите да бъдат заделени за Европейския механизъм за подкрепа на мира (EPF) и директно за украинската отбрана.

Припомняме също, че по-голямата част от замразените активи на Руската централна банка (около 210 милиарда евро) се намират в европейския депозитар Euroclear в Белгия. Лихвите и извънредните печалби от тях носи между 2,5 и 3 милиарда евро годишно чисто финансиране за Киев.

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