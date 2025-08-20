Войници, оръжия, самолети, ПВО: Гаранциите за сигурност за Украйна – черновите (ОБЗОР - ВИДЕО)

Какви ще са гаранциите за сигурност на Украйна, които САЩ и Европа ще са готови и ще поемат ангажимент да осигурят? Това много вероятно ще стане ясно до края на тази седмица (18 – 24 август) – защото Старият континент иска да се възползва от настроението на Доналд Тръмп да подкрепи такива гаранции. Всъщност след срещата му с Путин и тази със Зеленски и най-важните европейски лидери, видимата голяма промяна в отношението и политиката на Тръмп е именно публичното му съгласие, че гаранции за сигурност за Украйна трябва да има и те трябва да са стабилни. Още днес, 20 август, ще има виртуална среща на т.нар. военни лидери на НАТО – началници на щабове, включително на американската армия в Европа.

В свой материал Bloomberg твърди, че десетина държави от т. нар. "коалиция на желаещите" са изразили готовност да пратят свои войници в Украйна като мироопазваща и възпираща сила. Твърдението е на база източници на американската медия. Но е неясно каква би била подкрепата на САЩ – в материал в Axios журналистът Барак Равид твърди, че е възможно Тръмп да подкрепи американско участие чрез осигуряване на въздушна подкрепа – защото пред Fox News американският президент каза, че отворен да бъде предоставяна американска въздушна подкрепа на всички европейски военни контингенти в Украйна. Отделно, в материала се казва, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще води разговорите с европейските съюзници какви точно да са гаранциите за сигурност за Украйна и процесът ще тече в следващите няколко дни.

Според източници на Bloomberg, първият етап от пакета от мерки, които се разработват, ще включва помощ за укрепване на украинската армия чрез обучение и подкрепления. "Тези сили ще бъдат подкрепени от многонационална групира, съставена предимно от европейски войници, включително Великобритания и Франция, които са готови да изпратят стотици свои военни. Те ще бъдат разположени в Украйна, далеч от фронтовата линия". Втората част включва американска подкрепа – въздушна и разузнавателна, включително със сателитни данни, доставки на оръжие и ПВО.

Ясно е обаче и, че Русия твърдо остава против официално влизане на каквито и да е чужди войници в Украйна, както и против доставки на западно оръжие за Украйна. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" директно пише в сутрешния си обзор, че всички тези новини показвали как "колективният Запад" ескалира и води ситуацията към Трета световна война. Руският диктатор Владимир Путин говори за Китай като евентуален гарант, което никой на Запад досега не е приел сериозно. Напротив – френският президент Еманюел Макрон даде интервю пред LCI TV и определи Русия като "хищник, чудовище пред нашите порти", който "има нужда да яде, за да оцелее". Макрон заяви, че европейците не трябва да бъдат наивни спрямо Кремъл и Русия и че досега, години наред Владимир Путин е нарушавал поети ангажименти с лека ръка – Грузия през 2008 година и Крим през 2014 година са най-ярки примери. "Държава, която инвестира 40% от бюджета си във военно дело и мобилизира 1,3 млн. души армия, няма да търси път да се върне за един ден към мирно съществуване и развитие на демократична система", подчерта Макрон.

Думите на френския президент кореспондираха много точно, предвид телевизионно интервю на руския външен министър Сергей Лавров, което беше публикувано и на онлайн страницата на руското МВнР. В това интервю Лавров директно заяви, че основната цел на подпалената от Путин война никога не са били територии – Крим и Донбас, а политически контрол. Лавров маскира тази грозни истина с познатите емоционални твърдения – как руският език в Украйна бил забранен, а срещу рускоезичните имало дискриминация, каквато никъде другаде по света. "Описанието на Лавров на целта на Кремъл да "защити" де факто украинците (характеризирани като рускоезични) от собственото им правителство отразява факта, че Кремъл се стреми да премахне демократично избраното украинско правителство и да го замени с проруско правителство, което би позволило на Владимир Путин да контролира Украйна, без да е необходимо да води война или да анексира земя. По време на интервюто Лавров отправи искания, които отхвърлят суверенитета на Украйна, включително Украйна да отмени законите относно езика и религията, които са от правото на управление само на правителството на суверенна държава", коментира ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Експертите на иститута за пореден път повтарят очевидното – че Владимир Путин и Кремъл просто искат Украйна да е зависима от волята на руския диктатор на първо място. Те припомнят, че това трае много години, давайки за пример още 2004 година и Оранжевата революция, с отравянето на Виктор Юшченко като явен руски отговор на опитите на Украйна да излезе от руската орбита на влияние и да се развива по западен модел на демокрация. Същият модел на влияние Русия опитва да упражнява върху други бивши съветски републики, включително Естония, Литва и Латвия, които отдавна са членове на НАТО и ЕС – Още: Лавров: Нито Крим, нито Донбас някога са били цел на Русия

Отделно, японската медия Nippon публикува материал, че Япония е готова да се включи в гаранции за сигурност за Украйна. За това говори японският премиер Шигеру Ишиба. Той не уточни обаче в какво точно ще се заключва евентуалното японско участие.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Леко намаление на интензивността на военните действия в Украйна има според официалните украински данни. За 19 август е имало 175 бойни сблъсъка, с 11 по-малко на дневна база.Руснаците са хвърлили 153 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. 9 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 26 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5611 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 250 снаряда повече. Руската армия е използвала 5610 FPV дрона, което е с около 120 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещо си остава Покровското направление – там са спрени 50 руски пехотни атаки за последните 24 часа по украински данни. Още 28 руски пехотни атаки са спрени в съседното от юг Новопавловско направление. 33 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, а 10 – в Торецкото. Няма украински данни за руски пехотни атаки в Запорожка област, в направленията към Гуляйполе и Орехов.

(КАРТА) Фокусът върху руския напредък в посока Добропиля (Добро поле) продължава да е основната актуална тема за бойните действия. Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува нов анализ на ситуацията на фронта. Машовец е случил в украинския генщаб. Машовец казва, че по целия периметър на територията, където руски щурмови групи успяха да влязат (10-12 километра от Родинско на север в посока Добропиля) има упорити руски атаки с цел да се преобърнат нещата в руска полза, след като украинците стабилизираха сектора и си върнаха пълния контрол над 6 села. 51-ва общовойскова руска армия се опитва да се върне до селата Кучеров Яр, където по различни данни са обкръжени значителен брой руски войници, и до Золотой Колодяз. Украинската армия контраатакува и опитва да отреже руските сили по линията Никаноровка – Маяк. Машовец съобщава, че руската армия още не може да стигне до Кучеров Яр, но е напреднала 500 метра към селото, както и че украински части са стигнали до северните покрайнини на Маяк, след като Никаноровка вече е под украински контрол. Това заплашва флангово руските части, опитващи да дойдат на помощ на колегите си в Кучеров Яр. "Не бих се ангажирал да прогнозирам цялостния резултат от тези боеве все още, тъй като и двете страни проявяват завидна упоритост. В момента ситуацията очевидно изглежда по-добра за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), но в тази връзка възниква въпросът - ще имат ли достатъчно сили и средства да завършат започнатото", коментира Машовец. ISW обаче твърди, че руската армия опитва да излезе във фланг на украинските позиции при Володимировка – руската линия на напредък първоначално беше Дорожно – Маяк – Володимировка, но явно с достигането на Маяк ВСУ вече заплашват "сърцето" на руския ограничен пробив.

В по-голям план за Покровск Константин Машовец обяснява, че засега Втора и 42-ра общовойскови армии на Руската федерация трупат хора и техника източно от Мирноград, в очакване 52-ра армия да успее да се справи при Добропиля, да отреже двата основни логистични пътя за Покровск оттам и чак тогава да атакуват агломерацията на Мирноград и Покровск от север. Има нови руски позиции с още 1 километър по близо до село Промин, добавя украинският експерт.

Машовец обаче счита, че Новопавловското направление сега е най-критично за ВСУ – там дневно руснаците вървят напред с по 9 квадратни километра по негови данни. Руснаците вече са на линията между селата Запорожко и Новосергеевка, имат напредък и към Гуляйполе, пробиват и към Новоивановка и Комишуваха. За сметка на това област Суми, в Харковска област, откъм Торецк и Часов Яр няма никакви промени, твърди украинският експерт. Украинският военен канал "Офицер" обаче предупреждава, че руски войници са успели да се изпокрият по мазета по-напред при село Ступочки, югозападно от Часов Яр и макар сега да се оплакват по радиото как нямат подкрепления, храна и вода, тенденцията такива малки групи да напредват е опасна. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" също отчита руски напредък от 1,5 километра в тази посока. А за Северското направление, което е спомагателно за Краматорското (Часов Яр) от север и Лиманското от юг, и "Рибар", и колегите им от "Два майора" говорят как руската армия напредвала към село Виймка, без да дават конкретика, което подкрепя думите на Константин Машовец, че и в това направление няма нищо съществено.

За Купянското направление Машовец отчита руски позиции в северозападните покрайнини на самия Купянск – при бензиностанцията "УкрАвтоГаз", на улиците "Мечникова" и "Мичурин", но там е имало украински контраатаки и руския клин е намалял с до 200 метра. От изток, откъм Петропавловка, руснаците все така не могат да напреднат до самия Купянск, твърди Машовец. И добавя, че в съседното от юг Лиманско направление руската армия е разширила позициите си при село Карповка (североизточно от Лиман) и вече има позиции на река Нитриус.

И тази нощ Русия масирано атакува по въздух цели в Украйна. Изстреляни са общо 93 дрона клас „Шахед“ и 2 балистични ракети "Искандер-М" - от Крим към Одеска област, по данни в сутрешната сводка на украинските ВВС. Свалени са 62 дрона, както и една от двете ракети. В Одеса е поразен отново обект на енергийната структура, съобщава украинската спешна служба, без да уточнява какъв точно е обектът. 16 пожарни са гасили избухналите пламъци.

Украинската национална полиция съобщи, че има 12 ранени след руски въздушен удар в Сумска област, в град Ахтирка. С дронове клас "Шахед" е уцелена жилищна сграда, сред ранените има 2 деца.