Зеленски изглежда притиснат, но и в Русия се множат сигналите за недоволство (ОБЗОР - ВИДЕО)

Недоверието към властта в Русия расте – това сочи ново проучване на руския изследователски център "Левада", който е вписан като чуждестранен агент по руския закон. Само 48% от запитаните обявяват, че имат доверие на руския диктатор Владимир Путин. Всъщност използваната от "Левада" методология е много интересна – въпросът към респондентите е да отговорят на кой политик вярват, като лично напишат името му. Има и въпрос на кого вярват, при който са изброени отговори с имена т.е. тестов принцип. В този вариант доверието към Путин е 84%. 48% обаче е невиждано доверие към управляващия вече четвърт век диктатор – през зимата на 2024 година по същата методология, с изписване на име лично от отговарящия, Путин е получил подкрепа от 56%, а когато анексира Крим подкрепата беше 66%.

Още: Зеленски след срещата с Макрон: Войната трябва да приключи възможно най-бързо (ВИДЕО, СНИМКИ)

Държавната дума т.е. долната камара на руския парламент става все по-неприятна – доверието към нея е 56%, което не е виждано от 2023 година. А преди 3 години одобрението беше с 15% по-голямо. Одобрението за руското правителство е 67%, също невиждано от 2 години, а спрямо май спадът е 9%. Руският премиер Михаил Мишустин се радва на 69% одобрение, през лятото беше 76% т.е. един от най-ниските рейтинги за руския министър-председател и един от най-резките спадове за толкова кратък период от време.

Руският външен министър Сергей Лавров обаче държи палмата на неодобрението от най-известните лица в руската политика, сочат данните на "Левада". Лавров има 17% рейтинг, докато през второто десетилетие на XXI век е 30% - пак по методологията с изписване на името на политика, когото одобрявате. По същата методология рейтингът на Мишустин е 19%, а на военния министър Андрей Белоусов – само 5%. Този на Дмитрий Медведев – 3%.

И още – партията на Путин, "Единна Русия", получава подкрепата на 37% от участвалите в изследването, докато през февруари, 2024 година, процентът беше 50 на сто. Всички тези данни кореспондират и със скорошен коментар на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора" как недоволството в Русия от увеличаващите се данъци и разходи за войната расте – Още: Войната не е розова картина: Все по-високи данъци, иновация за Starlink, брони за КАМАЗ - Z-блогъри се вайкат

Кремъл вече действа на информационния фронт в смисъл да не дава ясен отговор какво е станало на днешната среща между Путин и Стив Уиткоф, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток. Уиткоф пак дойде в Москва, в опит да придвижи напред мирно споразумение в Украйна. Само че препъникамъните са доста и то по основните теми – Донбас, силата на украинската армия и членството на Украйна в НАТО. Няма да говорим през медиите, обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, а ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изброява още изказвания на руски политици и заявките как за мирно споразумение трябвало да се стъпи на договореното на 15 август, 2025 година между Путин и Тръмп в Аляска. Какво е договорено, публично така и не е ясно до днес, но руската версия е, че Тръмп проявил разбиране към искането на Кремъл за гаранции за сигурност т.е. спиране на разширението на НАТО на изток и евентуално връщане на Алианса назад, а Украйна да си остане буферна държава, като бъдат ограничени военните ѝ възможности, което ще я направи много уязвима за следващата руска инвазия – Още:

На този фон – през ноември месец Украйна е поставила нов рекорд по въздушни атаки и удари срещу руски петролни рафинерии. Извършени са поне 14 такива операции, реално по 1 на всеки 2 дни. През август бяха 12, сочи обобщение на Bloomberg. Отделно са ударите срещу руски пристанища като Новоросийск и Туапсе, през които се изнася руският суров петрол.

🔥 Ukraine pounds Russian oil refineries — November sets an all-time record for strikes



According to Bloomberg, August previously held the record with 12 attacks. Now Ukrainian forces have set a new high: at least 14 strikes on Russian oil infrastructure.



🔻 As usual, key… pic.twitter.com/uOQiZiTWhB — NEXTA (@nexta_tv) December 1, 2025

Междувременно, Канада се превърна в първата неевропейска държава, която официално влиза в програмата на ЕС за превъоръжаване SAFE. Канадски фирми ще могат да участват в обществени военни поръчки в Европа, а 15 страни членки на ЕС вече са включили проекти чрез SAFE в помощ за Украйна що се отнася до военната сфера.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Задочен спор коя армия докъде е стигнала в Украйна се разрази между Владимир Путин и Володимир Зеленски. Преди него обаче, руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" се усъмни в обявление на руското военно министерство за превзето село северно от Константиновка. Това е на поне 7 километра от най-близките известни руски позиции и няма никакви геолокализирани кадри за потвърждение, посочва руският канал, който е създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Оспорването е поредно напоследък, след като големи руски Z-канали поставиха под въпрос оптимизима на началника на руския генщаб генерал Валерий Герасимов за Купянск. Специално за Купянск украинският военен телеграм канал „Офицер“ пише, че това е единствената голяма положителна новина от фронта за Украйна: ситуацията северно от града, откъдето руснаците атакуват, за да го превземат, е значително подобрена, руската армия е загубила инициативата, прочистването на самия Купянск тече, но може да продължи дълго време, защото трябва да се елиминират всички руски войници в рамките на града. – Още: Путин пак се размечта за буферна зона в Северна Украйна, Зеленски го парира за Купянск (ВИДЕО)

Сухопътната военна активност в Украйна пак мина границата от 200 бойни сблъсъка за 24 часа – за 4-ти път в последните 5 дни. Общо на 1 декември са станали 226 бойни сблъсъка, със 75 повече на дневна база според украинския генщаб. Руснаците са хвърлили 192 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 52 повече на дневна база. В Курска област на Русия, където уж руснаците прогониха напълно украинските сили още по Великден, са пуснати 18 от авиобомбите. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3547 изстреляни снаряда, като това е с около 800 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала около 3228 FPV дрона, което е с около 2800 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са спрени 72 руски пехотни атаки според украинската информация. В съседното от юг Олександриевско направление са станали 22 руски пехотни атаки, а още по-на юг, при Гуляйполе, в Запорожка област, са отбити 18 руски пехотни атаки. На североизток от Покровск, в посоката от Торецк към Константиновка, са извършени 22 руски пехотни атаки. В Лиманското направление са извършени 21 руски пехотни атаки (украинците издигнаха знамето си в село Ставки, северно от Лиман, в противовес с твърдението на руското военно министерство, че селото е под руски контрол), а в северната част на Харковска област, при Вовчанск – 14. В Купянското направление е имало 9 руски пехотни атаки – пак ясен сигнал колко много лъжат Путин и подчинените му, че Купянск е под техен контрол.

Специално за Покровск, ISW отчита, че руското военно министерство го обяви за вече превзет, но и че си остава неясно дали украинците още държат позиции в северната част на града. 425-ти украински щурмови полк "Скала" публикува също вчера ВИДЕО, 18+ какво става в Покровск и то южно от жп линията, която е разделителна линия за целия град – предупреждаваме, че съдържанието не е за непълнолетни и малолетни, както и за хора със слаби нерви. Седми десантно-щурмови украински корпус е категоричен – през ноември за пореден път руснаците се провалиха да окупират агломерацията Покровск – Мирноград, убити са 1221 руски войници, ранени са 545 през ноември в агломерацията, а в самия Покровск – 519 убити руски военни и 131 ранени. "Има единични случаи на появата на противника в близост до логистични коридори. Украинските военни обаче го откриват и му нанасят удари, за да осигурят логистиката. Такива движения на противника не са признак за обкръжение. Логистиката остава сложна в Мирноград. Нашите подразделения там имат както основни, така и алтернативни маршрути за ротация, наскоро беше направена такава", гласи есенцията на съобщението на 7-ми корпус в Телеграм (ВИДЕО). Според руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора" обаче настоява, че не само Покровск е превзет по думите на генерал Валерий Герасимов, ами в Мирноград украинците са обкръжени и не могат да мръднат, а руската армия вече се биела в западното предградие на Покровск, Гришино, напредвала и към Добропиля. Няма нито едно геолокализирано видео, което да потвърждава всичко това. Много е вероятно Кремъл да обявява Покровск за превзет като част от информационната война, смята ISW.

Още: Кризите пред Зеленски се множат: Мирноград е обкръжен – оценка на украински експерти (ОБЗОР – ВИДЕО)