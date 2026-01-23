Зеленски разби ЕС с критики - негова реформа за военните дронове е показно как се прави (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ако Путин реши да нахлуе в Литва или да атакува Полша – кой ще отговори? Toзи въпрос е може би най-ключовият за бъдещето на ЕС и Европа не само като начин на живот, но и като сила на позиции на световната дипломатическа сцена. И въпросът беше поставен от украинския президент Володимир Зеленски, който произнесе знакова реч в рамките на Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос. Зеленски всъщност даде и отговор – Еврпа продължава да спи, да действа недостатъчно адекватно и да чака големите проблеми (като Путин) да се решат сами. Зеленски предупреди – когато не подкрепяте хора, които се борят за живот, основан на ценности, тогава това се връща като бумеранг. Украинският президент даде и конкретен пример с Иран: Зеленски с тежки критики към Европа: "Великите сили не правят така" (ВИДЕО)

Диктаторите трябва да губят сила, а не да я увеличават, настоя Зеленски, напомняйки крайно неприятната за Запада истина: в руските ракети и дронове има и продължава да има решаващи компоненти, най-вече електроника, идващи от Европа и САЩ.

In his Davos address, President Zelensky declared that “dictators must lose power, not gain it,” accusing Russia of receiving missile components not only from China but also from some European countries and the US. He said Russia produces around 500 drones and dozens of ballistic… https://t.co/CqAtHpUOoC pic.twitter.com/GJGpkOLauI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 22, 2026

Малко след като Зеленски съсипа от критики ЕС, сякаш за да поизмие очите на Брюксел европейският външен министър Кая Калас обяви в профила си в социалната мрежа "Х", че ЕС ще отпусне 10 млн. евро за създаване на трибунал, който да съди руски лидери и фигури, отговорни за пълномащабната война в Украйна и руски военни престъпления. А по времето на речта, френският президент Еманюел Макрон съобщи, че Франция е задържала танкер, превозващ руски петрол в нарушение на западните санкции – ОЩЕ: И Франция нанесе удар срещу Путин чрез руския петрол

Today, the EU provided the first €10 million for a new Special Tribunal to prosecute Russian leaders for their role in Moscow’s war against Ukraine.



Russia’s leaders are responsible for this war, and they must be held accountable. There can be no impunity.



A pleasure to… pic.twitter.com/Sm8JpF9vdL — Kaja Kallas (@kajakallas) January 22, 2026

Междувременно, Financial Times публикува материал, според който ще има опити да бъде договорено "енергийно примирие" между Русия и Украйна. Какво ще представлява то - Русия спира постоянния обстрел срещу обекти на украинската енергетика, а Украйна спира въздушните атаки срещу руски петролни рафинерии и депа, подстанции и се спират действията срещу танкерите, превозващи руски петрол. А американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) направи оценка, че с т.нар. Съвет за мир в Газа на Доналд Тръмп Владимир Путин опитва да влияе и да осигури размразяване на поне част от руските активи, блокирани от Запада заради подпалената от руския диктатор война в Украйна – ОЩЕ: Русия потвърди сериозна стъпка напред в преговорите за мир в Украйна

Структно-политически промени в Украйна

Новият украински министър на отбраната Михайло Федоров, който преди това беше министър на дигитализацията и е на само 35 години, реши да освободи цели петима зам.-министри на отбраната – Анатолий Клочко, Олександър Козенко, Микола Шевцов, Володимир Заверуха и Анна Гвоздяр. Федоров допълни, че някои от освободените остават като съветници и ръководители на проекти в структурата на украинското министерство на отбраната и уточни – промените се правят, за да се използва с максимален ефект човешкия и технологичен потенциал на Украйна във военното дело. Същевременно Федоров назначи Серхий Стерненко за свой съветник по въпросите на ефективността на ползване на безпилотни летателни системи. Основната задача на Стерненко е да повиши ефективността на ползването на дронове – в момента около 70% от успешните удари с дронове се падат на само 50 поделения от общо 400 в рамките на Силите за безпилотни системи във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) – ОЩЕ: Новият военен министър на Украйна прави чистка с цел спиране на Русия на земята, в небето и в киберпространството

По отношение на оръжията и военнопромишления комплекс, през 2026 година Украйна планира да създаде най-малко 10 общи проекта с европейски държави. Това каза Олександър Камишин, съветник на Зеленски по въпросите на стратегическите индустрии в Украйна. Камишин уточни, че много скоро факт ще стане първият модел произведени в Германия дронове за Украйна точно в рамките на съвместни индустриални военни инициативи на Киев и европейски страни. Крайна цел – Украйна да увеличи производствените мощности за дронове и да си осигури още по-голям брой безпилотни системи:

Ukraine plans to create at least 10 joint defense projects in Europe in 2026, presidential adviser on strategic industries Oleksandr Kamyshin told Novyny LIVE. The first such project has already started in Germany, where the first German-made drone for Ukraine will soon be… pic.twitter.com/m6dl7GRy87 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 22, 2026

"900 000 мъртви и ранени – това е цената на войната". Думите са на руския Z-блогър Максим Калашников, близък сътрудник на Игор Гиркин (Стрелков). Калашников даде оценка за руските военни жертви, позовавайки се на изявления на Дмитрий Медведев колко войници са влезли с професионален договор в руската армия дотук в рамките на тригодишен период. Според Медведев, 300 000, 320 000 и 340 000 военнослужещи са подписали договори с руското военно министерство за периода 2023-2025 г. Калашников добави 300 000 мобилизирани войници и 200 000 войници, участвали от самото начало на "специалната военна операция" на Путин, с което стига до числото от 1 460 000 руски военнослужещи. Въз основа на официални твърдения, че на украинския фронт има до 750 000 войници, Калашников смята, че тази разлика – 900 000 войници – е цената на войната. Освен това Z-блогърът се съмнява, че атаките срещу енергийния сектор на Украйна биха помогнали на Русия да спечели. Той обаче добави: "Войната вече се проточи опасно. Всички срокове (за завършването ѝ) да преминати. Пределът на устойчивостта на икономиката ни също е достигнат - тя се пропуква опасно. Сега Русия трябва да постигне бърза победа, за да преодолее всички тези предизвикателства. Но печелим ли ние", пита руският пропагандист без капка увереност:

И на този фон на все пак логическа мисловна дейност, макар и от човек, който години наред истерично демонстрираше друг курс на внушения, руската държавна телевизия продължава да излъчва други истерици – поредният, искащ обстрел с "Орешник" по прибалтийските държави: "Нека умрат, не си заслужава да ги съжаляваме":

Russian TV openly calls for a strike on the Baltic states with the “Oreshnik” missile



“Let them die — they’re not worth pity,” rant unhinged Kremlin propagandists on air. pic.twitter.com/CNssMFgL1A — NEXTA (@nexta_tv) January 22, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на сухопътните военни действия в Украйна скочи значително на дневна база съгласно информацията на украинския генщаб. На 22 януари е имало 222 бойни сблъсъка, докато на 21 януари бяха 154. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 226 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 29 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3545 изстреляни снаряда, като това е със 7 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 5862 FPV дрона, което е с около 350 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление и то отчетливо е Покровското – цели 92 руски пехотни атаки са били спрени там, където уж руската армия победи още през 2025 година. И отново Покровск изрично е посочен като място на активни боеве. "Продължават тежки боеве в покрайнините на Гришино, където противникът редовно контраатакува и се опитва да си възвърне пълния контрол над селото", съобщава руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", визирайки западното предградие на Покровск, което руснаците така и не могат да превземат. В съседното от юг Олександриевско направление е имало 12 руски пехотни атаки, докато още по-на юг, в района на Гуляйполе, Запорожка област, са станали 37 руски пехотни атаки. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са извършени 20 руски пехотни атаки. 12 руски пехотни атаки е имало в най-северната част на Харковска област, при Вовчанск, а в Лиманското направление – 10. За Вовчанск украинският военен телеграм канал "Офицер" коментира, че руснаците пробват да минават през една от реките с АТВ-та и добавя: Просто още една от глупавите тактики, която се провали още преди да бъде приложена. На този фон, в Купянското направление е станала само 1 руска пехотна атака.

In Pokrovsk, Ukrainian troops captured three Russian infantrymen after aerial reconnaissance from the 155th Brigade “Anna Kyivska” spotted enemy movement. Infantry units searched the area house by house and discovered a basement occupied by Russian troops. The assault group… pic.twitter.com/PVA0x67RNA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 22, 2026

В Купянск малки групи руснаци се крият и бягат от къща на къща, но биват притискани в обкръжение, което се свива и им ограничава полето на действия, твърди украинският журналист Юрий Бутусов в профила си във Facebook. Бутусов се записа на военна служба и в момента е част от поделение за работа с военни дронове, действащо в Купянск. Той добави, че всъщност основното руско влияние върху Купянск идва от село Лиман Перши, където има много руски оператори на дронове и оттам руски безпилотни летателни апарати летят и нанасят удари в Купянск. Говорителят на украинския генщаб полковник Виктор Трехубов каза, че в Купянск остават около 50 руски войници.

Drone operators of Ukraine’s 116th Separate Mechanized Brigade, defending the Kupyansk direction, located and struck a well-camouflaged Russian self-propelled artillery unit. The same mission also destroyed two vehicles and downed a Russian “Molniya” drone approaching Ukrainian… pic.twitter.com/CBg05IrP3z — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 22, 2026

ОЩЕ: След зимата картите на Украйна срещу Путин ще са по-силни – послание от Давос. Поглед към руския план "Трезор" (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 101 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 60 от тях са били клас "Шахед". Свалени са общо 76 от всички изстреляни видове дронове. Украинските ВВС съобщават, че на 12 места в Украйна са нанесени удари от преминалите през украинската ПВО дронове – ОЩЕ: Украйна пак подпали с дронове руска петролна база (ВИДЕО)