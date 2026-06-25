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Еврото остава под психологическа граница спрямо долара

25 юни 2026, 9:29 часа 707 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Еврото остава под психологическа граница спрямо долара

Курсът на еврото остава под психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар - равнище, което последно наблюдавахме преди повече от година, чак през май 2025 г. Оттогава насам еврото записа и годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута - през януари 2026 г. В края на миналата седмица и в началото на настоящата обаче то "флиртуваше" с границата от 1,14 и мина под нея на 23 юни. Ден по-късно пък слезе чак до равнище от 1,133.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 25 юни, за 1,1364 долара, което е леко повишение спрямо най-ниските нива от вторник, показват данни на платформи за валутна търговия.

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Европейската централна банка определи на 24 юни референтен курс на еврото от 1,1340 щатски долара, което е спад от 1,1392 на 23 юни.

Снимка: iStock

В последния месец

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През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута именно през вчерашния ден, на 24 юни, когато слезе на ниво 1,133 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 29 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1678 щатски долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни - 1,133, а преди това най-ниското равнище бе отчетено на 1 август 2025, когато беше 1,1422 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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