Кабинетът "Радев":

Курсът на еврото е невиждан от месеци

19 юни 2026, 9:27 часа 728 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Курсът на еврото е невиждан от месеци

Курсът на еврото спрямо щатския долар продължава да се срива и дори доближава психологическата граница от 1,14 към американската валута, което е невиждано от три месеца. Причината е в засилването на щатския долар след решението на Федералния резерв на САЩ да запази лихвите непроменени. А в началото на седмицата изгледите за разрешаване на петролната криза в Близкия изток подкрепиха европейската валута и тя се котираше на значително по-високи нива.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес за 1,1431 долара или под нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

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Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1461 щатски долара.

 

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 19 юни, когато беше на ниво 1,1429 спрямо долара.

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 29 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1678 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 1 август 2025, когато беше 1,1422 спрямо долара. 

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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