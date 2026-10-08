В Испания: Мбапе напуска Реал Мадрид следващото лято, ще играе във Висшата лига

Само след няколко седмици Килиан Мбапе ще бъде една от големите звезди по време на 70-ата церемония по връчването на "Златната топка" в лондонския театър "Паладиум". Но това не е единствената причина, поради която французинът е в центъра на вниманието на Острова, тъй като сега стана ясно, че той може да напусне Реал Мадрид още следващото лято. Но как се стигна до това, че суперзвездата на "кралете" да иска да си тръгне от клуба на мечтите си?

Мбапе е "ядосан и разочарован" от Реал Мадрид?

През този сезон нападателят на Реал Мадрид продължава да поддържа формата си от лятото с 8 гола в 8 мача в Ла Лига и Шампионската лига. Въпреки това испанският журналист Франсоа Гаярдо твърди, че Мбапе е ядосан и разочарован от клуба и вече е решил да напусне още следващото лято. В публикация в "X" той заяви уверено: "Килиан Мбапе е ядосан и разочарован от Реал Мадрид. Той е взел решението да напусне клуба през лятото на 2027 година, а Реал Мадрид няма да му пречи. Неговата дестинация е Висшата лига. Бум! А ако не е така, докажете, че греша!"

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Реал Мадрид сложи цена на Килиан Мбапе

Ако Мбапе наистина напусне испанската столица догодина, без съмнение ще има дълга опашка от претенденти, жадни да го привлекат, но Гаярдо разкри, че Ливърпул остава приоритет за 27-годишния футболист, след като той вече беше на косъм от преминаване на "Анфийлд" през 2016 година. Журналистът допълни, че през последните седмици представители на мърсисайдци са се свързали с майката на Мбапе - Файза Ламари. Ако Ливърпул успее да убеди Мбапе най-накрая да премине на "Анфийлд", това няма да е евтино. И въпреки твърдението на Гаярдо, че Реал няма да попречи на напускането му следващото лято, "Defensa Central" твърди, че ще е необходима огромна сума, за да се убеди испанският гранд да пусне звездата си. Според информацията тази сума би възлизала на около 200-250 милиона евро.

Като се има предвид, че Александър Исак, Юго Екитике, Брадли Баркола, Флориан Виртц, Коди Гакпо, Виктор Муньос и Рио Нгумоа в момента съставляват атакуващия състав на Ливърпул, изглежда малко вероятно клубът да похарчи такава огромна сума за още един звезден нападател. Но всеки клуб, на който се предложи възможност да привлече един от най-добрите играчи в света, би бил глупав да не обмисли тази възможност, и изглежда, че точно това правят мърсисайдци.

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