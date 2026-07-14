Франция - Испания НА ЖИВО: Натиск на европейските шампиони

Отборите на Франция и Испания играят при резултат 0:1 в битка за място на големия финал на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада! Двата тима са смятани за основни фаворити за трофея, но само един от тях ще получи възможност да се бори за него. "Петлите" несъмнено имат най-добрата атака на целия турнир, водена от Килиан Мбапе, Майкъл Олисе, Усман Дембеле и Дезире Дуе. Испанците пък разчитат на добрата си защита, като до момента са допуснали само две попадения във вратата си, и то в последните си два мача. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите най-интересните моменти от него НА ЖИВО тук.

НА ЖИВО: Франция 0:1 Испания

Срещата започна спокойно, като двата тима си размениха владението на топката в първите минути. В 8-а минута Дани Олмо бе фаулиран пред наказателното поле и Испания получи шанс да изпълни пряк свободен удар от отлична позиция. Ламин Ямал обаче стреля право в стената. След четвърт час Килиан Мбапе бе изведен много добре от Усман Дембеле, но испанската защита се справи със звездата на Реал Мадрид и не се стигна до изстрел. В 19-а минута Люка Дин извърши остро нарушение срещу Ямал в наказателното поле и съдията посочи бялата точка на секундата. Микел Оярсабал застана зад топката и я прати в долния десен ъгъл на Майк Менян за 1:0.

В 28-а минута ситуацията за "петлите" се влоши още повече, тъй като Дидие Дешан трябваше да направи принудителна смяна. Централният защитник Уилям Салиба сякаш получи разтежение и бе заменен от Максенс Лакроа. След това Марк Кукурея си изкара жълт картон за нарушение срещу Майкъл Олисе. При последвалото центриране кълбото попадна право в Унай Симон, който улови без проблеми. В 33-а минута френската защита отново бе лесно преодоляна, но Майк Менян излезе напред, за да спре Алекс Баена. Впоследствие стана ясно, че испанският ас е бил в нередовна позиция. Моменти по-късно испанците разиграха отлично в пеналтерията на Франция, като се стигна до удар на Фабиан Руис, но Дайо Упамекано успя да изчисти в корнер.

Очаквайте подробности!

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Стартови състави

За Франция на вратата Майк Менян. Пред него в защита Жул Кунде, Дайо Упамекано, Уилям Салиба и Люка Дин. В халфовата линия ще действат Орелиан Чуамени, Адриен Рабио и Усман Дембеле. Майкъл Олисе, Брадли Баркола и Килиан Мбапе ще действат в предни позиции. Испанската атака ще бъде водена от Микел Оярсабал. Зад него Алекс Баена, Ламин Ямал и Дани Олмо. В средата на терена Луис де ла Фуенте залага на Родри и Фабиан Руис. Марк Кукурея, Аймерик Лапорт, Пау Кубарси и Педро Поро в защита, а под рамките отново застава Унай Симон.

Преди мача

"Петлите" се намират в отлична форма, като до момента не са загубили и точка на американска земя. Франция стартира с три победи в груповата фаза, след което елиминира Швеция, Парагвай и Мароко. Така тимът на Дидие Дешан си осигури място на 1/2-финалите за трети пореден Мондиал под негово ръководство. Испания не започна убедително представянето си на тазгодишния турнир, но постепенно натрупа самочувствие. Футболистите на Луис де ла Фуенте завършиха наравно 0:0 с Кабо Верде, но след това победиха Саудитска Арабия и Уругвай. В елиминационната фаза "Ла Роха" първо отстрани Австрия, след което късни голове на Микел Мерино донесоха победи над Португалия и Белгия.

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