"Канадско торнадо" отнесе Катар на Мондиал 2026

Канада размаза Катар във втория си мач от група "В" на Световното първенство, с което до голяма степен си подпечата мястото на елиминациите. "Кленовите листа" разбиха съперника си с 6:0, като за това помогна и фактът, че азиатците завършиха срещата с девет туши на терена след червени картони за Хомам Ахмед и Асим Мадибо. Още: Дати и часове на всички мачове от Мондиал 2026 (ОБНОВЕНА)

Кайл Ларин в 16-ата, Джонатан Дейвид в 29-ата, 45-ата и 90-ата минута, Нейтън Салиба в 64-ата и автогол на Мохамед Манай в 75-ата минута осигуриха успеха на домакините, който е първи за тях на световни първенства.

Атрактивен автогол

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Особено атрактивен бе автоголът - футболист на домакините отправи удар към вратата на съперника от вътрешността на наказателното поле, а Мохамед Ал Манай опита да изчисти топката като вместо да я изстреля напред, по интересен начин я изпрати в собствената си врата, правейки резултата 5:0 за Канада.

В двубоя между Канада и Катар от Група "B" на Мондиал 2026 феновете станаха свидетели и на ужасяваща контузия. При резултат 3:0 през втората част Асим Мадимо извърши грубо нарушение срещу Исмаел Коне от домакините, като това причини много тежка контузия на халфа на Сасуоло.

От кадрите се вижда, че сякаш кракът на Коне се счупи по брутален начин. Това предизвика шок на терена и мнозина реагираха агресивно към създалата се ситуация, докато други се поддадоха на емоцията и се разплакаха. Мадибо бе изгонен с директен червен картон и Катар остана с 9 човека на терена, като футболистът видимо съжаляваше за стореното. Коне бе изнесен с носинка и заменен от Салиба.

След този двубой Канада има 4 точки и заедно с Швейцария може да се чувстват спокойни за мястото си в елиминациите. Двата тима ще излязат един срещу друг на 24 юни от 22 часа в последния мач от Група "В".

Катар и Босна пък имат по една точка, като в директен сблъсък в последния кръг ще определят кой от двата тима също би взел квота за класиране напред, освен ако не направят самоубийствено равенство и да чакат развоя по другите групи.

An airplane unexpectedly became the star of the Qatar–Switzerland match



A Southwest Airlines jet flew directly over the stadium during the live broadcast, casting a massive shadow across the pitch.



The moment looked so spectacular that the footage spread across social media… pic.twitter.com/DFU3PM9kqb — NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2026

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