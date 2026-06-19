Кабинетът "Радев":

"Канадско торнадо" отнесе Катар на Мондиал 2026

19 юни 2026, 5:51 часа 894 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Канадско торнадо" отнесе Катар на Мондиал 2026

Канада размаза Катар във втория си мач от група "В" на Световното първенство, с което до голяма степен си подпечата мястото на елиминациите. "Кленовите листа" разбиха съперника си с 6:0, като за това помогна и фактът, че азиатците завършиха срещата с девет туши на терена след червени картони за Хомам Ахмед и Асим Мадибо. Още: Дати и часове на всички мачове от Мондиал 2026 (ОБНОВЕНА)

Кайл Ларин в 16-ата, Джонатан Дейвид в 29-ата, 45-ата и 90-ата минута, Нейтън Салиба в 64-ата и автогол на Мохамед Манай в 75-ата минута осигуриха успеха на домакините, който е първи за тях на световни първенства.

Атрактивен автогол

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Особено атрактивен бе автоголът - футболист на домакините отправи удар към вратата на съперника от вътрешността на наказателното поле, а Мохамед Ал Манай опита да изчисти топката като вместо да я изстреля напред, по интересен начин я изпрати в собствената си врата, правейки резултата 5:0 за Канада.

В двубоя между Канада и Катар от Група "B" на Мондиал 2026 феновете станаха свидетели и на ужасяваща контузия. При резултат 3:0 през втората част Асим Мадимо извърши грубо нарушение срещу Исмаел Коне от домакините, като това причини много тежка контузия на халфа на Сасуоло.

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От кадрите се вижда, че сякаш кракът на Коне се счупи по брутален начин. Това предизвика шок на терена и мнозина реагираха агресивно към създалата се ситуация, докато други се поддадоха на емоцията и се разплакаха. Мадибо бе изгонен с директен червен картон и Катар остана с 9 човека на терена, като футболистът видимо съжаляваше за стореното. Коне бе изнесен с носинка и заменен от Салиба.

След този двубой Канада има 4 точки и заедно с Швейцария може да се чувстват спокойни за мястото си в елиминациите. Двата тима ще излязат един срещу друг на 24 юни от 22 часа в последния мач от Група "В".

Катар и Босна пък имат по една точка, като в директен сблъсък в последния кръг ще определят кой от двата тима също би взел квота за класиране напред, освен ако не направят самоубийствено равенство и да чакат развоя по другите групи.

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Световно първенство по футбол 2026 Канада отбор Катар отбор
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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