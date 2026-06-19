Пълна ТВ програма на Световното първенство по футбол 2026 - разгром в група В (ОБНОВЕНА)

23-ото ФИФА Световно първенство по футбол 2026 ще се проведе от 11 юни до 19 юли. Домакинството на турнира ще бъде споделено между 16 града в Северна Америка - 11 в САЩ, 3 в Мексико и 2 в Канада. За пръв път световно първенство ще се проведе в три различни държави, а освен това Мондиал 2026 ще бъде и с рекорден брой участници: 48 на брой (с 16 повече спрямо Мондиал 2022, когато участниците бяха 32).
Програма на Световното 2026: Информация кога и къде да гледаме всички 104 мача
Турнирът се открива с мач между Мексико и Южна Африка на 11 юни от 22:00 часа българско време, а груповата фаза ще продължи до 28 юни, когато ще се изиграят и последните мачове от третия кръг на групите. Веднага след това започва и елиминационната фаза, която стартира от 1/16-финали. Програмата на Мондиала е толкова интензивна, че първият ден без нито един мач идва едва на 8 юли. А турнирът приключва на 19 юли, когато е и големият финал.
Всички 104 мача от Мондиал 2026 ще бъдат излъчвани пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която държи пълните права за излъчване на Световното първенство у нас, е Българската национална телевизия. Мачовете ще бъдат предавани пряко по БНТ 1 и/или по БНТ 3. Пълна телевизионна програма на Мондиал 2026 за всички мачове по дати и часове можете да видите по-надолу, като статията ще се актуализира своевременно и с резултати от всеки един мач.
Мондиал 2026 по телевизията: График на всички мачове по дати и часове
11.06.2026
- 22:00-0:00 Мексико 2:0 Южна Африка БНТ 1 и БНТ 3
12.06.2026
- 5:00-7:00 Република Корея 2:1 Чехия БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 Канада 1:1 Босна и Херцеговина БНТ 1 и БНТ 3
13.06.2026
- 4:00-6:00 САЩ 4:1 Парагвай БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 Катар 1:1 Швейцария БНТ 1 и БНТ 3
14.06.2026
- 1:00-3:00 Бразилия 1:1 Мароко БНТ 1 и БНТ 3
- 4:00-6:00 Хаити 0:1 Шотландия БНТ 1 и БНТ 3
- 7:00-9:00 Австралия 2:0 Турция БНТ 1 и БНТ 3
- 20:00-22:00 Германия 7:1 Кюрасао БНТ 1 и БНТ 3
- 23:00-1:00 Нидерландия 2:2 Япония БНТ 1 и БНТ 3
15.06.2026
- 2:00-4:00 Кот Д`Ивоар 1:0 Еквадор БНТ 1 и БНТ 3
- 5:00-7:00 Швеция 5:1 Тунис БНТ 1 и БНТ 3
- 19:00-21:00 Испания 0:0 Кабо Верде БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 Белгия 1:1 Египет БНТ 1 и БНТ 3
16.06.2026
- 1:00-3:00 Саудитска Арабия 1:1 Уругвай БНТ 1 и БНТ 3
- 4:00-6:00 Иран 2:2 Нова Зеландия БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 Франция 3:1 Сенегал БНТ 1 и БНТ 3
17.06.2026
- 1:00-3:00 Ирак 1:4 Норвегия БНТ 1 и БНТ 3
- 4:00-6:00 Аржентина 3:0 Алжир БНТ 1 и БНТ 3
- 7:00-9:00 Австрия 3:1 Йордания БНТ 3
- 20:00-22:00 Португалия 3:1 ДР Конго БНТ 1 и БНТ 3
- 23:00-1:00 Англия 4:2 Хърватия БНТ 1 и БНТ 3
18.06.2026
- 2:00-4:00 Гана 1:0 Панама БНТ 1 и БНТ 3
- 5:00-7:00 Узбекистан 1:3 Колумбия БНТ 1 и БНТ 3
- 19:00-21:00 Чехия 1:1 Южна Африка БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 Швейцария 4:1 Босна и Херцеговина БНТ 1 и БНТ 3
19.06.2026
- 1:00-3:00 Канада - Катар БНТ 1 и БНТ 3
- 4:00-6:00 Мексико – Реп. Корея БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 САЩ – Австралия БНТ 1 и БНТ 3
20.06.2026
- 1:00-3:00 Шотландия – Мароко БНТ 1 и БНТ 3
- 3:30-5:30 Бразилия – Хаити БНТ 1 и БНТ 3
- 6:00-8:00 Турция – Парагвай БНТ 1 и БНТ 3
- 20:00-22:00 Нидерландия – Швеция БНТ 1 и БНТ 3
- 23:00-1:00 Германия – Кот д`Ивоар БНТ 1 и БНТ 3
21.06.2026
- 3:00-5:00 Еквадор – Кюрасао БНТ 1 и БНТ 3
- 7:00-9:00 Тунис – Япония БНТ 1 и БНТ 3
- 19:00-21:00 Испания – Саудитска Арабия БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 Белгия – Иран БНТ 1 и БНТ 3
22.06.2026
- 1:00-3:00 Уругвай – Кабо Верде БНТ 1 и БНТ 3
- 4:00-6:00 Нова Зеландия – Египет БНТ 1 и БНТ 3
- 20:00-22:00 Аржентина – Австралия БНТ 1 и БНТ 3
23.06.2026
- 0:00-2:00 Франция – Ирак БНТ 1 и БНТ 3
- 3:00-5:00 Норвегия – Сенегал БНТ 1 и БНТ 3
- 6:00-8:00 Йордания – Алжир БНТ 3
- 20:00-22:00 Португалия – Узбекистан БНТ 1 и БНТ 3
- 23:00-1:00 Англия – Гана БНТ 1 и БНТ 3
24.06.2026
- 2:00-4:00 Панама – Хърватия БНТ 1 и БНТ 3
- 5:00-7:00 Колумбия – ДР Конго БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 Швейцария – Канада БНТ 1
- 22:00-0:00 Босна и Херцеговина – Катар БНТ 3
25.06.2026
- 1:00-3:00 Шотландия – Бразилия БНТ 1
- 1:00-3:00 Мароко – Хаити БНТ 3
- 4:00-6:00 Чехия - Мексико БНТ 1
- 4:00-6:00 Южна Африка – Реп. Корея БНТ 3
- 23:00-1:00 Германия – Еквадор БНТ 1
- 23:00-1:00 Кюрасао – Кот д`Ивоар БНТ 3
26.06.2026
- 2:00-4:00 Тунис – Нидерландия БНТ 1
- 2:00-4:00 Япония – Швеция БНТ 3
- 5:00-7:00 Турция – САЩ БНТ 1
- 5:00-7:00 Парагвай – Австралия БНТ 3
- 22:00-0:00 Норвегия – Франция БНТ 1
- 22:00-0:00 Сенегал – Ирак БНТ 3
27.06.2026
- 3:00-5:00 Уругвай – Испания БНТ 1
- 3:00-5:00 Кабо Верде – Саудитска Арабия БНТ 3
- 6:00-8:00 Нова Зеландия – Белгия БНТ 1
- 6:00-8:00 Египет – Иран БНТ 3
28.06.2026 - край на групова фаза и начало на елиминационна фаза
0:00-2:00 Панама – Англия БНТ 1
0:00-2:00 Хърватия – Гана БНТ 3
2:30-4:30 Колумбия – Португалия БНТ 1
2:30-4:30 ДР Конго - Узбекистан БНТ 3
5:00-7:00 Йордания – Аржентина БНТ 1
5:00-7:00 Алжир – Австрия БНТ 3
22:00-0:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
29.06.2026
- 20:00-22:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
- 23:30-1:30 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
30.06.2026
- 4:00-6:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
- 20:00-22:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
01.07.2027
- 0:00-2:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
- 4:00-6:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
- 19:00-21:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
- 23:00-1:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
02.07.2026
- 3:00-5:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
03.07.2026
- 2:00-4:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
- 6:00-8:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
- 21:00-23:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
04.07.2026
- 1:00-3:00 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
- 4:30-6:30 Среща от 1/16 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
- 20:00-22:00 Среща от 1/8 - финалите, БНТ 1 и БНТ 3
05.07.2026
- 0:00-2:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
- 23:00-1:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
06.07.2026
- 3:00-5:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
07.07.2026
- 3:00-5:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
- 19:00-21:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
- 23:00-1:00 Среща от 1/8 - финалите БНТ 1 и БНТ 3
09.07.2026
- 23:00-1:00 Четвъртфинална среща БНТ 1 и БНТ 3
10.07.2026
- 22:00-0:00 Четвъртфинална среща БНТ 1 и БНТ 3
12.07.2026
- 0:00-2:00 Четвъртфинална среща БНТ 1 и БНТ 3
- 4:00-6:00 Четвъртфинална среща БНТ 1 и БНТ 3
14.07.2026
- 22:00-0:00 Полуфинална среща БНТ 1 и БНТ 3
15.07.2026
- 22:00-0:00 Полуфинална среща БНТ 1 и БНТ 3
19.07.2026
- 0:00-2:00 Среща за 3-4 място БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 Финал БНТ 1 и БНТ 3