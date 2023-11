Кристиано Роналдо вкара гол шедьовър при разгром на Ал Насър (ВИДЕО)

Така Ал Насър вече има 34 точки в актива си - 1 по-малко от лидера Ал Хилал, който все още не е изиграл своята среща от 14-ия кръг на Саудитската професионална лига. Ал Ахдуд заема 16-ата позиция с десет пункта.

Домакините откриха резултата още в 13-ата минута. Султан Ал Ганам асистира на Ал Наджеи за 1:0. До последния четвърт час на срещата нови попадения не паднаха. В 75-ата Роналдо се разписа, ала беше в положения на засада. Само две минути по-късно бившата звезда на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед удвои аванса на своя тим. След 180 секунди пък оформи класиката с фамозно изпълнение от далечна дистанция.

В друг сблъсък от местното първенство Ал Етифак и Ал Итихад завършиха наравно 1:1. Някогашният халф на Ливърпул Жоржиньо Вайналдум откри резултата в 41-ата минута, но Абдерразах Хамдалах донесе точката на гостите, чиято звезда Карим Бензема имаше тиха вечер.

38 year old Cristiano Ronaldo chips the goalkeeper and the whole defence.



What a goal. 🤯 pic.twitter.com/qDHA5TlEeR