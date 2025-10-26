Войната в Украйна:

26 октомври 2025, 07:00 часа 458 прочитания 0 коментара
Реал Мадрид - Барселона по ТВ: Кога и къде да гледаме първото Ел Класико за сезона?

Време е за Ел Класико! Най-големите клубове в Испания се изправят един срещу друг на "Сантяго Бернабеу". Реал Мадрид и Барселона излизат в сблъсък от десетия кръг на Ла Лига. Дори за неутралните фенове на испанския футбол този мач винаги се очаква с нетърпение всеки сезон. "Кралете" имат предимството, че са домакини и лидери в класирането с 24 точки. Каталунците обаче дебнат само на две точки и една победа на "Бернабеу" би ги извела на върха.

Реал Мадрид - Барселона: Начален час и ТВ

Срещата на "Бернабеу" ще е изключително интересна, имайки предвид случилото се през миналия сезон. Каталунците буквално прегазиха своите съперници във всички срещи през изминалата кампания - 4:0, 5:2, 3:2 и 4:3. Днес обаче ситуацията ще е различна, тъй като "блаугранас" имат огормни дупки в състава си. Докато Шаби Алонсо няма да може да разчита само на Давид Алаба и Антонио Рюдигер, гостите са без Дани Олмо, Гави, Рафиня и и вратарите Жоан Гарсия и Марк-Андре тер Щеген. Старши треньорът Ханзи Флик също няма да е край тъчлинията.

Реал Мадрид - Барселона

В колко часа започва мачът между Реал Мадрид и Барселона?

Днес може да станем свидетели на рядък феномен в испанския футбол и вероятно исторически от английска гледна точка. Ако отдаденият под наем Маркъс Рашфорд започне срещу мадридчаните Джуд Белингам и Трент Александър-Арнолд, това ще бъде първото Ел Класико, в което и от двете страни ще играе английски играч. Срещата е с начален час 17:15 българско време.

Коя телевизия ще предава двубоя между Реал и Барса?

Двубоят между Реал Мадрид и Барселона ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва срещата е MAX Sport 4. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
