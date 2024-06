Рюдигер "забрави", че Анчелоти е на 64! Едва не му скъса сакото (ВИДЕО)

Реал Мадрид спечели рекорден 15-и трофей в Шампионска лига, защитавайки реномето си на "крал" на Европа. След завоюваното отличие Антонио Рюдигер изпадна в бурна радост. Той отиде да прегърне треньора си, а след това хвана Анчелоти за сакото и го разтресе здраво няколко пъти.

Мениджърът на Реал Мадрид не очакваше подобен развой на събитията, но и нямаше какво да направи, освен да се надява, че всичко ще завърши без инциденти. Сакото на италианеца все пак остана здраво, а в социалните мрежи побързаха да напомнят на Антонио Рюдигер, че неговият мениджър е на 64 години.

Иначе Карло Анчелоти вече обяви, че ще се пенсионира в Реал Мадрид. Той обяви, че първо иска да спечели Шампионска лига - нещо, което стори. Италианецът бе свързван и с треньорския пост в Бразилия, но изглежда, че реши да остане на "Бернабеу" до края на треньорската си кариера, който изглежда все по-близо.

Someone remind Rüdiger that Ancelotti is 64. 😂 pic.twitter.com/vOI1ZZeMSf