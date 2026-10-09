Сериозен удар по Ливърпул и Ираола преди дербито с Манчестър Сити

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола даде нова информация за състоянието на две от големите си звезди преди неделния мач от Висшата лига срещу Манчестър Сити. Той обяви, че мърсисайдци ще бъдат без Александър Исак и Коди Гакпо, които получиха контузии по време на международната пауза за националните отбори. Това е сериозен удар за Ливърпул, който се представя колебливо от началото на сезона, а Гакпо бе един от най-полезните играчи в състава на Ираола.

Ливърпул без Гакпо и Исак за мача с Ман Сити

Фактът, че двамата бяха принудени да напуснат преждевременно съставите на Швеция и Нидерландия съответно по време на международната пауза, породи опасения относно това как Ливърпул ще излезе в атака на "Анфийлд". Исак точно бе започнал да показва признаци на формата, която накара "червените" да похарчат 125 милиона паунда за него миналото лято. Досега през сезона той е отбелязал четири попадения във Висшата лига, включително победния гол срещу Борнемут преди три седмици. Гакпо, от своя страна, може да се похвали, че е най-резултатният нападател на тима с два гола и четири асистенции във всички турнири от началото на сезона.

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Исак претърпя лека контузия в бедрото по време на победата на Швеция с 2:1 над Румъния в Лигата на нациите, а Гакпо получи проблем с глезена, докато играеше за "лалетата" срещу Сърбия. По-рано тази седмица Ираола потвърди, че двамата се борят с времето, за да докажат, че са в добра физическа форма. Сега, обаче, стана ясно, че Ираола няма да може да разчита на двете си остриета в атака за дербито с Ман Сити.

"Да, Алекс Исак и Гакпо няма да играят, за съжаление те все още не са готови. Те получиха контузии по време на паузата за международните мачове. Винаги чакаш с надеждата, че лекарят няма да ти се обади с лоши новини, но нямахме късмет. Те няма да вземат участие в мача. Гакпо има контузия в глезена, въпросът е как ще се справи с болката. Мисля, че е резултат от груб фаул. Той тренира, но няма да е готов за неделя. Исак има контузия в бедрото. Ще играе, когато се почувства готов, не изглежда да става дума за дългосрочни контузии. Но те не са готови за неделя", призна Ираола.

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