Шокиращ обрат: Челси блокира трансфера на Джаксън в последния момент, той отказва да се върне в Лондон

31 август 2025, 11:48 часа 480 прочитания 0 коментара
Преди дни стана ясно, че Байерн Мюнхен и Челси са постигнали споразумение за трансфер на Николас Джаксън. Двата клуба си стиснали ръцете нападателят да замине за Германия под наем с опция за закупуване, като общата стойност на сделката е около 80 милиона евро. Сенегалецът дори е получил разрешение да пътува за медицинските си прегледи, преди да се случи нещо неочаквано.

Челси замрази трансфера на Джаксън в последния момент

Футболистът вече беше пристигнал в Мюнхен, за да премине прегледи, когато Челси се отказа от договорената сделка. Решението бе взето, след като Лиъм Делап получи контузия на подколянното сухожилие по време на победата на "сините" над Фулъм. По-късно старши треньорът Енцо Мареска потвърди, че нападателят може да отсъства до осем седмици. Така Челси разполага само с Жоао Педро на върха на атаката. По тази причина ръководството на лондончани реши, че има нужда от Джаксън и прекрати сделката.

Джаксън не иска да се връща в Лондон

Според "The Sune" Джаксън се е разгневил, когато шефовете на Челси му се обадили, за да му кажат, че трансферът е отменен. Той не се съгласил, когато от клуба му казали да се качи на самолета за Лондон. Неговият агент Диоманси Камара се включи в социалните мрежи след трансфера и ясно изрази чувствата си. Той публикува история в профила си в Инстаграм, в която написа: "Няма да се върнем. Самолетът не се връща назад". Джаксън и неговият лагер нямат намерение да пътуват обратно до Англия, а екипът му настоява усилено за осъществяване на сделката. Той остана в Мюнхен през нощта с надеждата, че сделката ще бъде сключена.

В събота следобед Байерн постигна втората си победа в Бундеслигата, като победи Аугсбург. След мача спортният директор Макс Еберл говори за ситуацията с Джаксън. Той каза: "Преди мача сделката беше на теория договорена. Но след това Челси ни информира, че иска да си върне играча, след като вчера постигнахме споразумение и му беше позволено да премине медицински прегледи. Сега ситуацията е такава, че момчето е тук, в Мюнхен, но ние го изпращаме обратно. Ние няма какво да направим, защото нямаме подписан договор."

Джаксън бе свързван с напускане на "Стамфорд Бридж" през цялото лято, особено след като клубът привлече Делап и Педро. Освен това той не взе участие в няколко предсезонни мача, което засили спекулациите, че не влиза в плановете на Мареска за първи избор. Въпреки че 23-годишният нападател показа обещаващи моменти, откакто се присъедини към Челси, завършващият му удар често бе критикуван, като през миналия сезон той пропусна няколко шанса в ключови моменти.

Въпреки това при липсата на Делап и ограничените възможности в предни позиции Мареска ще се обърне отново към него. "Сините" очакват той да се конкурира директно с Жоао Педро за централната роля и да осигури постоянството, от което се нуждаят в атака. За Джаксън това, което изглеждаше като изходна врата, се превърна в нов шанс да се докаже в Лондон. Той все пак настоява за трансфер в Байерн Мюнхен. Очаква се казусът да бъде разрешен в следващите часове, тъй като трансферният прозорец затваря на 1 септември.

