Единственото цвете, от което се нуждаете, за да привлечете полезни калинки в градината си

Освен че добавя нотка забавление и причудливост към вашия заден двор, очарователната калинка, наричана още „бръмбар“, може да направи повече за вас и вашата градина, отколкото си мислите. Тези емблематични насекоми всъщност са невероятен контрол на вредителите, ненаситни да изядат буболечките, които мразите в градината си. Има много растения, които естествено привличат калинки във вашата градина, но има едно цвете, около което те обичат да се стичат по-специално: циниите (Zinnia elegans).

Когато включите цинии в цветните си лехи, вие не просто добавяте ярки цветове към имота си, въпреки че това е бонус. Вие също така добавяте растение, което привлича полезни насекоми като калинки, които се радват на ярките цветове на цветето, вкусния му прашец и другите буболечки, които то може да привлече.

Калинките се радват на цинии и освен това служат и за борба с вредителите по цветята. Като планирате цинии в градината си, вие осигурявате на калинките друг често срещан източник на една от любимите им храни: листни въшки, както възрастни, така и ларви, които се хранят с множество растения. Според Terminix , една калинка може да изяде до 5000 листни въшки през живота си.

Можете да разпознаете листните въшки по техните малки, мекотелесни форми, израстъците, които стърчат от коремчето им, и прословутия им нюанс на зелено. Тези вредители източват влагата от вашите цветя, причинявайки пожълтяване, къдрене и гниене на листата на вашето растение. Ако обаче добавите цинии в градината си, се надяваме, че ще доведете армия от калинки на помощ, които ще се хранят с листните въшки от вашата градина и ще поддържат всички ваши цветя - не само вашите цинии - живи и здрави.

Съвети за отглеждане на цинии във вашата градина

Когато избирате какъв вид цинии искате да добавите към градината си, има многобройни разновидности, форми и култивари, от които да избирате. Тези едногодишни растения могат да се предлагат в изобилие от цветове, вариращи в нюанси от яркочервено до яркорозово и от наситено оранжево до слънчево жълто. Отглеждането и грижата за циниите е сравнително лесна и тези растения не изискват много поддръжка, за да виреят. Можете да ги засадите веднага щом вашият регион не е толкова застрашен от замръзване. Всичко, от което се нуждаят, е пълно слънце и добре дренирана почва и могат да растат от 20 см до 1,2 м височина

Въпреки че циниите са известни като растения, изискващи малко поддръжка, е добре да се уверите, че избягвате някои често срещани грешки, когато ги отглеждате в градината си . Уверете се, че поливате само корените и долната част на растението, тъй като твърде много влага може да доведе до болести или развитие на бактерии по листата. Препоръчително е също да поливате циниите си сутрин, а не по-късно през деня, за да избегнете излишната влага. Ако са оставени на частична сянка, те също може да са податливи на болести. Циниите, както повечето растения, могат да бъдат предразположени към гъбичното заболяване брашнеста мана. Това може да се реши чрез премахване на всички засегнати части от растението, както и чрез третиране с фунгицид или масло от нийм. Като цяло, циниите са цветя, които прощават болести, и са прекрасно допълнение към всеки имот, внасяйки цвят и полезни насекоми като калинки във вашата градина.