Как да отглеждате босилек от семе

Поддържането на здрава билкова градина може да бъде предизвикателство дори за най-опитните градинари, но повярвайте ни, си заслужава труда. Освен че добавя вкус, дълбочина и цвят към вашите ястия през седмицата, дори малка билкова градина на перваза на прозореца може да послужи като урок по търпение, практика и постоянство – особено когато става въпрос за отглеждане на босилек.

Още: Често срещани проблема, за които трябва да знаете, преди да отглеждате босилек

Известна като един от по-капризните избори в сравнение със свежата мента и силния розмарин , ароматната, бързорастяща билка се нуждае от седмична резитба и е особено чувствителна към преполиване и изгаряне на листата през по-слънчевите сезони. За щастие, тя е по-малко претенциозна към мястото, където расте. Босилекът ще вирее както на закрито, така и на открито - ще бъде също толкова буен на перваза на прозореца, колкото и в градинска леха .

За експертни съвети относно грижите за босилека разказва Адам Вайс, основател на Pike Lane Gardens, базирана в Уудсток, Ню Йорк. Независимо дали искате да поддържате домашната си билкова градина или да добавите босилек към посевите си, прочетете предварително одобрените от експерти най-добри практики за цъфтящ босилек през цялото лято.

Още: Защо купеният от магазина босилек бързо увяхва и как да го предотвратите

Как да отглеждаме босилек от семе

Ако отглеждате босилек от семена, не е нужно просто да го посеете в земята или да го поставите в саксия на перваза на прозореца и да се надявате на най-доброто. Успешният процес на покълване може да доведе до по-здраво растение, независимо дали отглеждате босилек на закрито или на открито.

6 растения, които никога не бива да отглеждате до босилек

„Традиционният начин е да имате комплект за отглеждане на семена на закрито, който се състои от шушулка със семена, семе босилек и покрит контейнер за задържане на влагата“, казва Вайс. Ако домът ви е сравнително топъл (над 21 градуса) през целия ден, чудесно; ако не, може да искате да инвестирате в термопостелка или лампа за отглеждане , за да подпомогнете процеса на покълване. „Босилът се нуждае от топлина, светлина и вода, за да живее“, казва Вайс. „Топлината затопля почвата и ускорява покълването, като по този начин се постига по-високо ниво на покълване. Можете също да използвате пластмасов купол, който се поставя върху тавата за семена и създава миниатюрна оранжерия.“

След като семената ви покълнат, поне около 1/3 инч, казва Вайс, можете да премахнете купола, да поставите лампа или подложка за отопление и да оставите естествената слънчева светлина да поеме контрола. Босилекът ще продължи да расте, което ще доведе до зряло растение, готово за преместване в основния му контейнер или градинска леха.

Още: Само така е правилно да замразите босилек

Как да засадите босилек на открито

Вайс препоръчва да започнете процеса на отглеждане на босилек в края на пролетта или началото на юни, ако започвате от семена. За най-добри резултати, започнете семената си на закрито, като използвате комплект за семена, преди да преместите растението на окончателното му място в градината. Ако обаче сте закупили напълно пораснало растение босилек, можете да го поставите директно в земята или в контейнер, когато външната температура на почвата е постоянно 21 градуса по Целзий или по-висока. Засаждането на открито твърде рано може да изложи растението босилек на рискове като прекомерен дъжд , студ и замръзване през нощта.

След като босилекът за отглеждане на открито е разположен сред други топлолюбиви ядливи растения като домати, чушки и тиквички, грижите за него би трябвало да са лесни – топлата слънчева светлина през летния сезон осигурява идеални условия за растеж.

Съвети за грижа за растения босилек на открито

Още: Най-добрият начин да съхранявате босилек, за да се запази дълготрайно

Слънчева светлина

Босилекът е светлолюбиво и топлоустойчиво растение , което изисква пълно излагане на светлина, което е шест до осем часа слънчева светлина на ден. През летните месеци това е възможно в почти всеки двор или градинска леха. Само се уверете, че не поставяте босилека си под сенчесто дърво или до по-високо растение, което би могло да блокира светлината му.

Почва и тор

Босилекът предпочита да се отглежда в почва за саксии или смес за саксии, дори на открито. Вайс обяснява, че повечето традиционни градински почви не съдържат необходимите хранителни вещества, за да може босилекът да расте с пълния си потенциал.

Още: Растения, които да отглеждате до босилек за буйна и ароматна реколта

Вода

„Това е деликатен танц как да поливате босилека си“, казва Вайс. „Растението предпочита влажност, но е склонно и към кореново гниене, така че влажната почва може да повреди растението като цяло.“ Ако пъхнете пръста си на около 2,5 см в саксията и видите пръст, полепнала по пръста ви, след като я извадите, знаете, че е влажна – така че не я поливайте.

Още: Колко често трябва да поливаме босилека

Обърнете внимание и на прогнозата. Ако е горещо и сухо, около 21 градуса по Целзий или повече, можете да поливате босилека си на всеки два до три дни . Когато има периоди на дъжд, можете да спрете поливането, докато почвата изсъхне малко.