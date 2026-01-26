Къде да поставите амарилис в дома си, за да цъфти

Амарилисите (Hippeastrum spp.) са произхождащи от Централна и Южна Америка и са известни с големите си, ефектни цветове с форма на тръба. Въпреки че са тропически цветя, луковиците на амарилиса често се подаряват като коледни подаръци. Амарилисът се продава като луковица или се засажда в саксия. Когато внасяте това растение в дома си, мястото, където го поставяте, ще повлияе на това колко добре ще цъфти.

Тъй като амарилисът е тропическо растение, той обича топлината, независимо дали е на закрито или на открито. Вашето растение ще трябва да се държи на закрито от първата слана през есента до последната пролетна слана. Ако искате да се насладите на големи, разкошни цветове, има 24 уникални вида амарилис, които можете да отглеждате за красиви цветове в дома си . Червеното е често срещан цвят, който е търсен по време на празничния сезон. Други популярни сортове включват бяло, розово, сьомгово, наситено бордо и двуцветни сортове, които често са на райета или с различен цвят по краищата.

Когато търсите идеалното място за вашето растение, може би е добре да помислите два пъти, преди да отглеждате амарилис, ако имате домашни любимци. Растението, и особено луковицата, съдържа токсично съединение, известно като ликорин. Котките и кучетата няма да умрат от дъвчене на растението, но това ще причини симптоми на заболяване, като коремна болка, лигавене, повръщане и диария. Ако искате безопасно да се насладите на тези големи, красиви цветове, не забравяйте да ги държите далеч от достъпа на вашите домашни любимци.

Идеално място за цъфтящи амарилиси

Тези тропически растения обичат топлината, затова дръжте луковицата топла, за да насърчите здравословния и бърз растеж. Ако имате тези цветя в градината си с контейнери или на терасата си, не забравяйте да ги внесете вътре, когато времето захладни, и да ги държите топли, за да оптимизирате цъфтежа. Амарилисът расте най-добре при температури от 18 до 24 градуса по Целзий

Когато избирате място за саксията си, търсете място, което получава много ярка, непряка слънчева светлина. Прозорец с южно изложение, далеч от течение, е идеален, за да се гарантира, че растението има достатъчно слънчева светлина, за да цъфти. Саксията трябва да се обръща ежедневно, докато растението расте, за да се поддържат стъблата прави и да се предотврати накланянето им към слънцето. Ако е необходимо, могат да се използват колове за поддържане на стъблата, докато растат по-високи.

След като растението цъфти, преместете го далеч от пряка слънчева светлина и го дръжте в долния край на предпочитания от него температурен диапазон. Това ще удължи живота на цветовете. Ако искате красиви цветя да озарят дома ви през зимата, сравнително лесно е да накарате цветовете на амарилис да цъфтят през зимата, като определите времето за процеса. Ще отнеме между шест и дванадесет седмици, за да цъфтят луковиците след засаждането, стига да ги държите във влажна почва на слънчев перваз на прозореца и при температури между 21 и 24 градуса по Целзий.