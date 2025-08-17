Лятна резитба на лозята - пълно ръководство

Защо трябва да подрязвате лозите през лятото

Ако отглеждате грозде в задния си двор или градина, правилната резитба е от съществено значение – не само през зимата, но и през лятото. Лятната резитба помага за контролиране на енергичния растеж, подобряване на качеството на плодовете и поддържане на здрави и продуктивни лози през целия вегетационен период. В тази статия ще ви запознаем защо лятната резитба е важна, как да подрязвате лози през лятото и ще ви дадем съвети за постигане на най-добри резултати.

Защо трябва да подрязвате лозите през лятото

Докато зимната резитба определя структурата на вашата лоза, лятната резитба я фино настройва. Лозите растат бързо в топло време, често изпращайки дълги, листни издънки, които могат да засенчат развиващите се гроздове плодове. Ако не се контролира, този прекомерен растеж може да доведе до:

Намалена слънчева светлина, достигаща до гроздето

Лоша циркулация на въздуха (повишаващ риск от плесен и болести)

По-малки, по-малко ароматни плодове

Непокорна лоза, която е по-трудна за управление

Чрез подрязване на лозите през лятото, вие помагате на растението си да съсредоточи енергията си върху узряването на плодовете, а не върху отглеждането на излишна зеленина.

Кога да подрязвате гроздето през лятото

Най-доброто време за започване на лятната резитба е в края на пролетта до началото на лятото, след като лозата е разлистила и са се образували гроздове. Можете да продължите да подрязвате леко през целия сезон, ако е необходимо, като спрете в края на лятото, за да избегнете стимулирането на нов растеж твърде близо до замръзване.

Как да подрязваме лозите през лятото

Ето един прост, стъпка по стъпка подход за подрязване на лози през лятото:

1. Подстрижете излишния растеж

Отрежете прекалено дългите или енергични издънки, които не дават плодове. Те са склонни да засенчват гроздовете ви и да губят енергията на растението.

2. Изтънете сенника

Премахнете листата около гроздовете, за да подобрите въздушния поток и излагането на слънчева светлина. Това помага на гроздето да узрее равномерно и намалява риска от гъбични заболявания като брашнеста мана.

3. Премахнете издънките

Издърпайте или отрежете всички издънки, които растат от основата или долната част на ствола на лозата. Тези издънки отнемат енергия от плодоносната дървесина.

4. Подредете лозите

Насочете растежа, като връзвате останалите пръчки към пергола или опора. Това помага да поддържате лозата си чиста, управляема и продуктивна.

Съвети за успешна лятна резитба

Използвайте чисти, остри ножици за подрязване, за да предотвратите разпространението на болести.

Избягвайте прекомерното подрязване. Целта ви е да разредите, а не да оголите лозата.

Внимавайте за признаци на стрес, като увяхващи листа или изгорели от слънцето плодове.

Подрязвайте в сух ден, за да намалите риска от гъбични инфекции.

Резултат: По-добро грозде, по-лесна реколта

Като отделите малко време за лятна резитба на лозите, ще видите големи подобрения в реколтата си. Повече слънчева светлина, по-добър въздушен поток и балансиран растеж водят до по-сладко, по-голямо и по-здраво грозде – и лоза, която е по-лесна за поддръжка през следващите сезони.