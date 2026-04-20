Лунен календар за градинари за май 2026: Какво и кога да засадите

Какво да сеем и засадим през май 2026 г.?

Най-добрите дни за сеитба и засаждане през май 2026 г.

Май е пикът на пролетния сезон, когато работата в градината и овощната градина достига своя максимум. Почвата вече се е затоплила достатъчно, нощните слани отстъпват и растенията навлизат във фазата на активен растеж. Именно по това време се засаждат повечето топлолюбиви култури, полагат се основите за бъдещата реколта.

Някои градинари съобразяват работата си в градината с фазите на Луната. През май 2026 г. лунният цикъл е разпределен, както следва: 1 и 31 май - пълнолуние; 2–15 май - намаляваща фаза на Луната; 16 май - Новолуние; 17–30 май - нарастваща луна.

Астрологично и агротехнически, най-благоприятните дати за работа с растения се считат за: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 май 2026 г.

Прочетете също: Стайни растения, които виреят под изкуствена светлина, според градинарите

През тези периоди растенията се вкореняват по-добре, формират коренова система по-активно и по-бързо навлизат във фазата на растеж, което пряко влияе върху бъдещите добиви.

През май започва основният сезон на сеитба - почти цялата гама от градински култури се засажда в открита земя:

домати: 2–7 май, 11–12, 20–21, 26–30 май;

чушки, патладжани: 2–7 май, 11–12, 20–21, 26–30 май;

краставици, тиквички, тиква, тиква, дини, пъпеши: 2–7 май, 11–12, 20–21, 26–30 май;

царевица: 2–7, 11–12, 20–21 май;

бобови растения (грах, боб): 2–7, 11–12, 20–21 май;

зеле: 2–7, 11–12, 20–21, 26–30 май;

зеленчуци (копър, магданоз, маруля, спанак): 2–7 май, 11–12, 20–21, 26–30;

кореноплодни зеленчуци (моркови, цвекло, репички): 2–7, 11–12 май;

картофи: 2–7 май, 11–12 май;

овошки и ягодоплодни храсти: 2–7 май, 11–12, 20–21, 26–30 май;

цветя (едногодишни и многогодишни): 2–7 май, 11–12, 20–21, 26–30 май.

Защо опитните градинари заравят цели яйца в градината?

Неблагоприятни дни за засаждане през май 2026 г.

Периоди, когато сеитбата и засаждането е по-добре да се отложат, са 8, 9, 10, 15, 16, 17 май. Тези дни са по-подходящи за спомагателна градинска работа, която не е свързана с активен растеж на растенията, по-специално: плевене и почистване на лехи, пръскане срещу вредители и болести, поливане и овлажняване на почвата, прилагане на торове, разрохкване и подготовка на почвата, проверка на инвентара и планиране на работата.

Правилното планиране на засаждането според лунния календар ви позволява да използвате всеки ден от май по-ефективно и значително да увеличите шансовете за стабилна и изобилна реколта.

Прочетете също: Какво се случва, ако започнете да сеете семена твърде рано?