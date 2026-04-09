Растения, които трябва да подрежете през април за красиви цъфтежи през лятото

Подрязването е съществена част от градинарството. Тази практика не само помага за подобряване на цялостния вид на вашия двор, но и може да насърчи по-здравословния растеж. Да знаеш как да подрязваш е едно - различните растения ще изискват различни подходи, но добрата ножица за подрязване е добро начало - но да знаеш кога да подрязваш е също толкова важно.

Някои цветя и плодове се развиват най-добре, когато се подрязват в началото на пролетта, докато други трябва да се оставят на мира до по-късно през сезона. Това време е важно, тъй като подрязването в грешен интервал може да повреди растенията и реколтата ви.

За да ви помогнем да се ориентирате в този сложен пейзаж, разговаряхме с експерти градинари за най-добрите растения за резитба през април. Следвайте техните съвети и трикове и ще имате по-здрав и по-буен двор за нула време.

Хортензия тип „метлица“

Метличестите хортензии ( Hydrangea paniculata ) образуват красиви конусовидни цветни съцветия, които добавят цвят и елегантност към вашия двор. „Те трябва да се подрязват през април, защото цъфтят върху нови издънки, така че дават цветове върху издънките от текущия сезон“, казва Хана Хауланд, мениджър трайни насаждения в Plants Unlimited. „Подрязването в началото на пролетта, преди да започне новият растеж, насърчава силното разклоняване и обилния цъфтеж през лятото.“

Подрязването на тези растения също е сравнително лесен процес и насърчава по-добър цъфтеж и по-силни стъбла. „Намалете миналогодишния растеж до два силни пъпки около 1/3 до 1/2 от общата височина“, казва Ян Джонсен, съдиректор на Johnsen Landscapes & Pools. „Тазгодишните цветове ще се появят върху новите издънки, които следват.“

Рози

Хауланд препоръчва резитба на рози ( Rosa spp. ) през април, защото това увеличава броя на цветовете и помага за борба с болестите и вредителите, като подобрява циркулацията на въздуха.

„За да подрежете, отстранете всички мъртви, повредени или болни дървета, отрежете слабите или кръстосаните стъбла и подрежете останалите пъпки до пъпка, обърната навън“, казва тя. Благодарение на цвета и аромата си, тези цветя „създават класическа, елегантна фокусна точка във всяко външно пространство, което ги прави лесен избор“, добавя тя.

Плодови дървета

Добра идея е да подрежете някои от овощните си дървета през април, включително ябълки, круши, череши, кайсии и сливи. „Подрязването в началото на пролетта премахва мъртвите, болни или пренаселени клони, позволявайки на слънчевата светлина да проникне в короната и насърчава по-доброто качество на плодовете“, казва Хауланд.

Премахването на тези клони ще позволи на слънцето да проникне по-ефективно в короната на дърветата, което ще доведе до по-висококачествени плодове. Като бонус, тези дървета предлагат не само вкусна реколта, но и красиви цветове.

Грозде

Кой не обича бушел сочно, вкусно грозде? Хауланд препоръчва резитба на тези лози ( Vitis vinifera ) през април, за да се насърчи здравословният растеж и да се увеличи максимално производството на плодове. „В началото на пролетта, когато растението все още е в латентно състояние, отстранете всички мъртви, болни или слаби дървета и отрежете растежа от предходната година до няколко здрави пъпки на всяка пръчка“, казва тя.

Хауланд също така отбелязва, че макар тези растения да са чудесни заради плодовете си, те са чудесни и за озеленяване. Те могат да осигурят елегантен, декоративен навес за перголи и беседки.