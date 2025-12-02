Тези 3 растения трябва да се подрежат точно през декември – ето защо

През декември храстите и дърветата в градината са във фаза на покой и следователно понасят много добре резитбата. Освен това, основната рамка от клони е лесно видима при безлистните храсти, а всички разпръснати издънки са особено забележими.

При овощните храсти енергичната резитба през декември стимулира нов растеж през пролетта и освобождава място за цъфтящи клони. Само избягвайте резитбата, когато температурите са под нулата или преди очаквано застудяване – това може да доведе до повреди от слана около отрязаното място.

3 храста, които можете да подрежете през декември

Ябълково дърво

Вретеновидно, пирамидално или шпалирно: Докато ябълковите дървета (Malus domestica) могат да растат по различни начини в зависимост от сорта и подложката, всяко ябълково дърво има основна рамка. Тази рамка се формира чрез целенасочена резитба през първите пет години след засаждането.

След това целта е да се гарантира, че развиващите се плодове получават достатъчно слънчева светлина, за да узреят правилно, чрез редовно подрязване и прореждане на короната. Освен това, листата на редовно подрязаните корони изсъхват по-бързо, което възпрепятства гъбичните инфекции.

Отрежете всички издънки, които растат навътре или стръмно нагоре, а също така отстранете най-старата плодна дървесина, която не дава почти никакви годни ябълки. Старата плодна дървесина има къси издънки, е силно разклонена и забележимо увисва. Отрежете надвисналата дървесина до по-млад страничен клон на върха ѝ.

Есенни малини

При есенните малини (Rubus), резитбата насърчава нов растеж, което води до изобилие от цъфтеж и по-късно плододаване на пръчки. Есенните малини дават плодове както върху дървесината от предходната година, така и върху новите пръчки, които се развиват през пролетта.

След прибиране на реколтата отрежете всички пръчки точно над нивото на земята. За да забавите растежа на пръчките, закрепете есенните си малини към хоризонтални телени решетки от самото начало и завържете дългите пръчки към тях. Без резитба, само след няколко години ще се развие храст от гъсти, диво преплетени издънки.

Съвет: Както летните, така и есенните малини обикновено растат много енергично и се разпространяват из градината с пълзящи корени. Изкопавайте тези инвазивни растения с лопата, когато е необходимо.

Крушово дърво

Крушовите дървета (Pyrus communis) произвеждат плодната си дървесина, а следователно и плодовете си, предимно на двугодишни издънки. Без редовна резитба обаче плодната дървесина бързо старее и клоните – както при много други овощни дървета – се огъват към земята.

Затова редовно разреждайте старата плодна дървесина и отрязвайте надвисналите издънки точно зад млада странична издънка, която след това ще се развият в нова, здрава и енергична плодна дървесина. Също така, отстранете всички клони и издънки, които се кръстосват един върху друг, растат навътре или са покрити с мъх.

Резитбата през декември е отлична възможност да поддържаме овощните си храсти и дървета здрави, добре оформени и готови за обилен пролетен растеж. Важно е да подхождаме внимателно, да следим прогнозата за ниски температури и да работим с ясната структура на растенията, която зимата разкрива.

Независимо дали оформяте ябълково или крушово дърво, или подмладявате малинови храсти, правилната зимна грижа гарантира по-здрави растения, по-силен цъфтеж и богата реколта през следващия сезон.

